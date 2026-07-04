'...जो शादी कभी होनी नहीं है', फ्लाइट बुकिंग के लिए Snapchat पर दोस्त से सिया ने मांगा था आधार, क्यों तीसरे शख्स पर फंसा है सस्पेंस?

रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. अब पुलिस को आरोपी सिया गोयल के मोबाइल फोन से डिलीट की गई चैट्स मिली हैं. जांच के तहत अब इन बातचीत की पड़ताल की जा रही है.
जांचकर्ताओं के मुताबिक, मिली चैट्स में से एक में सिया एक दोस्त से अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की फोटो भेजने के लिए कह रही है, ताकि शादी के लिए टिकट बुक किए जा सकें. इस बातचीत में कहा गया, 'आधार कार्ड फ्रंट और बैक का भेज दे शादी की टिकट बुकिंग के लिए, जो होने वाली नहीं फिर भी भेज दे.'
इस पर दोस्त ने रिप्लाई में कहा कि वॉट्सऐप पर उसने डॉक्युमेंट्स भेज दिए हैं. पुलिस अब बातचीत के संदर्भ को समझने के लिए चैट्स का विश्लेषण कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनसे हत्याकांड से पहले या बाद में आरोपी की योजनाओं के बारे में कोई सुराग मिलता है.
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या कथित फ्लाइट बुकिंग उस साजिश का हिस्सा थी, जिसका मकसद यह पक्का करना था कि किसी को हत्या की साजिश पर शक न हो और ऐसा लगे कि शादी की तैयारियां चल रही हैं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या केतन की हत्या के बाद जांच करने वालों को गुमराह करने के लिए सिया और चेतन की किसी बड़ी योजना का यह हिस्सा था. कथित चैट की सच्चाई और केस से उसका क्या लेना-देना है, यह अभी तय नहीं हुआ है और मामले की जांच जारी है.
दरअसल, पूछताछ के दौरान दोनों ही आरोपियों के फोन ले लिए गए थे. जांचकर्ताओं ने अब डिलीट की गई चैट्स को रिकवर किया है. पुलिस ने इससे पहले बताया था कि उनको कोड वर्ड्स में कुछ बातचीत मिली है. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस कथित साजिश में कोई और भी शामिल है या नहीं.
सिया गोयल और केतन चौधरी को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मना किए जाने के बाद 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है. केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच जारी है. पुलिस लगातार आरोपियों के मोबाइल फोन्स से डिजिटल डेटा जमा कर रही है.
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसे आरोपियों के फोन से डिलीट किया हुआ डेटा मिला है, जिसमें कोडवर्ड्स इमोजी और निकनेम शामिल हैं. जांचकर्ता यह बात की पुष्टि करने में जुटे हैं कि क्या इस साजिश में कोई तीसरा शख्स भी शामिल है.
पुलिस ने बीड़ जिले से एक युवक को पकड़ा है. दरअसल, पुलिस को यह पता चला था कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर उसके साथ मर्डर की साजिश की जानकारी शेयर की थी. पुलिस वेरिफाई करने की कोशिश कर रही है कि क्या उसका भी इस कथित साजिश में कोई हाथ था या नहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस युवक ने पुलिस को बताया कि उसने दोनों को ऐसा कदम उठाने से मना किया था.
जांचकर्ताओं ने सिया गोयल की ओर से छिपाया गया दूसरा फोन बरामद किया है. पुलिस डिजिटल सबूतों की जांच जारी रखे हुए है और इस फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण किए जाने की उम्मीद है.