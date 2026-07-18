/ISRO की नौकरी छोड़ बनाई अरबों की कंपनी, दो दोस्तों ने लॉन्च किया था भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट

Skyroot Aerospace: दशकों तक भारत में जब भी अंतरिक्ष और रॉकेट की बात होती थी, तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता था ISRO (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन)। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट और भारी-भरकम खर्च का मतलब था कि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स आम लोगों और छोटी कंपनियों की पहुंच से कोसों दूर थीं। लेकिन आज भारत के कमर्शियल स्पेस सेक्टर में एक ऐसी शांत क्रांति आ चुकी है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.
इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे कोई विदेशी दिग्गज नहीं, बल्कि ISRO के ही दो पूर्व वैज्ञानिक हैं. हम बात कर रहे हैं पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका की. इन दोनों दोस्तों ने स्पेस सेक्टर को हर किसी के लिए आसान और सुलभ बनाने के लिए सरकारी नौकरी से बाहर कदम रखने का एक बेहद साहसी फैसला लिया.
24 hours to lift-off.
Eight years ago, @SkyrootA started with just two people with an idea.
There was no policy framework for private spaceflight in India, no real funding ecosystem for space startups, and we were taking on one of the world’s hardest engineering challenges.… pic.twitter.com/wRDmgXoRx5
— Pawan (@PawanKChandana) July 17, 2026
साल 2018 में पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने हैदराबाद की धरती पर 'स्काईरूट एयरोस्पेस' (Skyroot Aerospace) नाम के एक क्रांतिकारी स्टार्टअप की नींव रखी. उनका विजन बिल्कुल साफ और बेहद हिम्मत से भरा था. अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना उतना ही आसान और रूटीन काम बना दिया जाए, जितना कि किसी कमर्शियल फ्लाइट की टिकट बुक करना.
आज चंदना कंपनी के सीईओ (CEO) और डाका सीओओ (COO) के रूप में काम कर रहे हैं. ये दोनों वैज्ञानिक अब 1000 से भी ज्यादा अंतरिक्ष एक्सपर्ट्स की टीम को लीड कर रहे हैं. इन दोनों ने भारत की पारंपरिक स्पेस विरासत और आज के स्टार्टअप कल्चर की फुर्ती के बीच के अंतर को इतनी खूबसूरती से पाटा है कि नतीजा पूरी दुनिया के सामने है.
साल 2022 स्काईरूट के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ. कंपनी ने मिशन प्रारंभ के तहत भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट 'विक्रम-S' (Vikram-S) सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया. इस एक कामयाबी ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि भारत की घरेलू प्राइवेट कंपनियां भी भरोसेमंद और वर्ल्ड-क्लास एयरोस्पेस हार्डवेयर बना सकती हैं और उन्हें स्पेस में भेज सकती हैं. वैसे, इस बड़े माइलस्टोन से पहले भी स्काईरूट लगातार सुर्खियां बटोर रहा था:
2020: भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन 'रमन-1' की सफल टेस्टिंग की.
2021: अत्याधुनिक क्रायोजेनिक इंजन 'धवन-1' का सफल परीक्षण करके सबको चौंकाया.
2026: कंपनी ने अपने फ्लैगशिप ऑर्बिटल व्हीकल, 'विक्रम-1' के लिए भी सभी जरूरी टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं.
स्कायईरूट की इस बेजोड़ तकनीकी क्षमता को देखकर दुनिया भर के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भारत के इस स्टार्टअप पर दिल खोलकर भरोसा जताया है. कंपनी ने GIC और टेमासेक जैसे दिग्गज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से 160 मिलियन US डॉलर (करीब 1300 करोड़ रुपये से अधिक) का भारी-भरकम फंड जुटाया है. इस फंडिंग के साथ ही स्काईरूट की वैल्यूएशन 1.1 बिलियन US डॉलर के पार पहुंच गई है.
जैसे-जैसे भारत सरकार अपने स्पेस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रही है, पवन और डाका की यह जोड़ी साबित कर रही है कि भारत दुनिया के लिए सबसे किफायती सैटेलाइट लॉन्च हब बन सकता है. इन दोनों पूर्व वैज्ञानिकों की जिद ने ग्लोबल स्पेस रेस को हमेशा-हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है.