मुंबई में कोरोना के मामलों में हल्की गिरावट, बीएमसी ने जारी किया नया SOP

मुंबई: देशभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए अलग-अलग राज्य कई पाबंदियां लगा रहे हैं. लेकिन इस बीच मुंबई में कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी आई है. इसके मद्देनजर बीएमसी ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नया SOP तैयार किया है. इसके तहत यूएई से मुंबई आने वाले यात्रियों को 7 दिनों तक क्वारंटीन और RT-PCR टेस्ट में छूट दी गई है.

इससे पहले 7 जनवरी को बीएमसी ने यूएई से मुंबई आने वालों की rt-pcr और 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहने का आदेश जारी किया गया था, जिसे अब हटा लिया गया है.

आपको बता दें कि मुंबई में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. मुंबई में शनिवार को 10,661 नए मामले सामने आए. इससे पहले शुक्रवार को 11,317 नए मरीज मिले थे. इसके साथ ही 5 महीने के बाद मुंबई में इतने मामले दर्ज किए गए थे. मुंबई में आज मार्च 2020 से लेकर अब तक के कुल कोरोना मामलों की संख्या 10 लाख के पार पहुंचने की संभावना है. इस बीच पूरे महाराष्ट्र में भी कोरोना मामलों में थोड़ी कमी आई है.

Maharashtra | International passengers arriving from UAE including Dubai in Mumbai are now exempted from compulsorily 7-day home quarantine, RT-PCR on arrival: BMC pic.twitter.com/TnUlASMANh

