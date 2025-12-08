Advertisement
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर; फिर भी बैठने दूर-दूर से आते हैं लोग


Slowest Train Of India: भारत भले ही आज के समय में बुलेट जैसी सुपरफास्ट ट्रेन पर काम कर रहा हो, लेकिन अभी भी देश में एक ऐसी ट्रेन चलती है, जिसकी रफ्तार साइकिल से भी धीमी है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 08, 2025, 11:11 AM IST
India Slowest Train: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपना काम जल्दी करवाना चाहता है. मनुष्य के पास इंतजार करने के लिए वक्त ही नहीं है. वहीं एक तरफ जहां हवाई जहाज और बुलेट ट्रेनें जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों का समय बचाने के लिए काम कर रहे हैं तो वहीं भारत में आज भी एक ऐसी ट्रेन चलती है, जिसकी स्पीड साइकिल से भी बेहद धीमी है. दक्षिण भारत की यह मेट्टूपालयम-ऊंटी नीलगिरि पैसेंजर ट्रेन खूबसूरत वादियों को चीरते हुए निकलती है. 

कहां चलती है ट्रेन? 

बता दें कि यह ट्रेन मेट्टूपालयम से ऊंटी के ऊधगमंडलम तक चलती है, जो 5 घंटों में 46 किलोमीटर का सफर पूरा करती है. इसकी यह धीमी रफ्तार ही इसे सबसे खास बनाती है. यह पैसेंजर ट्रेन खड़ी चढ़ाई में किल्लार, कुनूर, वेलिंगटन और लवडेल से आखिर में ऊंची तक पहुंचती है. इस चढ़ाई के दौरान ट्रेन 208 मोड़ों से होकर गुजरती है, जिसमें 250 पुल और 16 सुरंगों को पार कर यह यात्रियों के लिए यादगार अनुभव बनाने में मदद करती है.     

ट्रेन का किराया

इस पैसेंजर ट्रेन के किराए की बात करें तो इसके फर्स्ट क्लास का किराया 600 रुपये और सेकेंड क्लास का किराया 300 के लगभग है. यह ट्रेन सुबह लगभग 7 बजकर 10 मिनट पर मेट्टूपालयम से निकलती है और दोपहर 12 बजे ऊंटी पहुंचती है. वापसी में यह ट्रेन ऊटी से 2 बजे रवाना होती है और शाम 5 बजकर 35 मिनट पर मेट्टूपालयम पहुंच जाती है. इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए सैकड़ों लोग यहां पहुंचते हैं. 

ट्रेन का निर्माण

बता दें कि अंग्रेजों ने भारतीय हिल स्टेशनों को ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ने की काफी कोशिश की. UNESCO की रिपोर्ट के अनुसार साल 1854 में पहली बार प्रस्तावित की गई नीलगिरि माउंटेन रेलवे को रूप लेने में ही तकरीबन 5 दशक से ज्यादा का समय लगा. पहाड़ों की ऊंची और तीखी चढ़ाई के कारण इसमें काफी मुसीबतें आ रही थीं. साल 1891 में आखिरकार इसका काम शुरु हुआ और साल 1908 तक यह मीटर मीटर गेज की सिंगल ट्रैक लाइन तैयार हो गई. कालका-शिमला रेलवे और  दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के साथ यह लाइन UNESCO की माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया' की हेरीटेज लिस्ट में शामिल है.     

Train

