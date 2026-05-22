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Hindi NewsदेशSmart Border Project: चीन-पाकिस्तान की खैर नहीं! अमित शाह का नया ‘मास्टरप्लान’, क्या है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट?

Smart Border Project: चीन-पाकिस्तान की खैर नहीं! अमित शाह का नया ‘मास्टरप्लान’, क्या है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट?

देश की सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तकनीक से लैस बनाने की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले एक साल के भीतर, यानी BSF के 60वें स्थापना वर्ष तक, देश की सीमाओं पर एक नया अभेद्य सुरक्षा ग्रिड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 22, 2026, 10:07 PM IST
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अमित शाह का नया प्लान: ‘स्मार्ट बॉर्डर’ से कांपेंगे दुश्मन! (AI- Image)
अमित शाह का नया प्लान: ‘स्मार्ट बॉर्डर’ से कांपेंगे दुश्मन! (AI- Image)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने देश की सीमाओं को मजबूत और अभेद्य बनाने के लिए सरकार की ओर से एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है. इस प्रोजेक्ट के आने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की सीमारेखाओं पर देश को और मजबूती मिलेगी. इस प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट (Smart Border Project) रखा गया है.  नई दिल्ली में आयोजित बीएसएफ के अलंकरण समारोह में जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बताया कि इस परियोजना में आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा. सीमाओं की निगरानी के लिए ड्रोन, हाईटेक रडार, अत्याधुनिक कैमरे और कई तकनीकी संसाधनों को सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बनाया जाएगा.

अमित शाह ने कहा कि आने वाले एक साल के भीतर 'स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट' के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को नई तकनीकों से लैस करने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. उनका कहना था कि बदलते समय में सिर्फ जवानों की तैनाती ही काफी नहीं है, बल्कि तकनीक आधारित निगरानी भी बेहद जरूरी हो गई है. गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा को केवल घुसपैठ रोकने तक सीमित न मानते हुए इसे देश की व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी, नकली नोटों का नेटवर्क और हथियारों की स्मगलिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं. इन खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत और समन्वित सुरक्षा ढांचे की जरूरत है.

 

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क्या है अमित शाह का ‘स्मार्ट बॉर्डर’ प्रोजेक्ट वाला मास्टर प्लान?

  • अगर आसान भाषा में समझें तो ‘स्मार्ट बॉर्डर’ प्रोजेक्ट देश की सीमाओं की सुरक्षा को पूरी तरह हाई-टेक बनाने की तैयारी है. अब सिर्फ जवानों की निगरानी या पारंपरिक चौकियों के भरोसे सीमा की सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि तकनीक भी हर पल नजर रखेगी.

  • सरकार जिस सिस्टम पर काम कर रही है, उसे एक तरह का डिजिटल सुरक्षा कवच माना जा रहा है. इसमें कई आधुनिक उपकरण और तकनीकों को एक साथ जोड़ा जाएगा, ताकि सीमा पर होने वाली हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके.

  • इस हाई-टेक नेटवर्क में ड्रोन, रडार, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे, सेंसर और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे उपकरण शामिल होंगे. यानी अगर सीमा के पास किसी तरह की संदिग्ध हलचल होती है, तो उसका अलर्ट तुरंत सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच जाएगा.

  • खास बात यह है कि यह सिस्टम दिन-रात, खराब मौसम या मुश्किल इलाकों में भी लगातार काम करेगा. इससे घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों पर पहले से ज्यादा सख्त नजर रखी जा सकेगी.

  • सरकार का मानना है कि आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट सीमा सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तेज बना देगा.

आखिर क्यों पड़ी इस प्रोजेक्ट की जरूरत?

देश की सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तकनीक से लैस बनाने की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले एक साल के भीतर, यानी BSF के 60वें स्थापना वर्ष तक, देश की सीमाओं पर एक नया अभेद्य सुरक्षा ग्रिड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. सरकार का दावा है कि इससे घुसपैठ, तस्करी और ड्रोन के जरिए होने वाली गतिविधियों पर बड़ी चोट पड़ेगी. आइए आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी?

  • इस हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था को सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी करीब 6 हजार किलोमीटर लंबी संवेदनशील सीमाओं पर लागू किया जाएगा. इन इलाकों को लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियां चुनौतीपूर्ण मानती रही हैं, क्योंकि यहां घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं.

  • सरकार इस पूरे सिस्टम को तैयार करने के लिए मौजूदा CIBMS को अपग्रेड कर रही है. यानी पहले से मौजूद निगरानी ढांचे को और आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि सीमा पर हर छोटी-बड़ी हलचल पर तुरंत नजर रखी जा सके.

  • इसी के साथ केंद्र सरकार एक खास 'डेमोग्राफी मिशन' लाने की तैयारी में भी है. इसका मकसद अवैध घुसपैठियों की पहचान करना, उन्हें देश से बाहर भेजना और सीमावर्ती इलाकों की जनसंख्या संरचना को सुरक्षित रखना बताया जा रहा है.

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत होगी AI

इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI. सीमा पर लगाए जाने वाले कैमरे, सेंसर और रडार लगातार डेटा जुटाएंगे, जिसे AI तुरंत विश्लेषित करेगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई जानवर बॉर्डर फेंसिंग के पास आता है तो सिस्टम उसे सामान्य गतिविधि मानकर नजरअंदाज कर देगा. लेकिन अगर कोई इंसान संदिग्ध तरीके से सीमा की तरफ बढ़ता है या हथियारों से लैस ड्रोन दिखाई देता है, तो AI तुरंत खतरे की पहचान कर जवानों की स्क्रीन पर अलर्ट भेज देगा. इससे सुरक्षा बलों को रियल टाइम में कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ेंः 2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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