बंगाल में BJP की सरकार तय! स्मृति ईरानी का बड़ा दावा, महिलाओं के मुद्दों को ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना

Bengal Election 2026: भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने जी न्यूज के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और गृह मंत्री अमित शाह के संगठनात्मक काम के दम पर पार्टी राज्य में मजबूत प्रदर्शन कर रही है. ईरानी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अथक मेहनत के लिए जाने जाते हैं और इसी समर्पण का परिणाम है कि पार्टी नए क्षेत्रों में विस्तार कर रही है.

भाजपा को मिल रहा जनता का आशीर्वाद

ईरानी के मुताबिक, पहले चरण की वोटिंग ने यह संकेत दे दिया है कि राज्य में बदलाव की लहर है. उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार मुकाबला सीधा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और वाम दल मैदान में कमजोर नजर आ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि जनता का सीधा आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है और पार्टी बंगाल में सत्ता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

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महिला मुद्दे को लेकर ईरानी ने TMC पर साधा निशाना

महिला आरक्षण और सुरक्षा के सवाल पर ईरानी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक महिलाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं दी हैं, लेकिन राज्य में इनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया. ईरानी के मुताबिक, यदि ये योजनाएं बिना कट मनी के लागू होतीं, तो बंगाल की महिलाएं खुद को अधिक सशक्त महसूस करतीं. ईरानी ने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य में डर का माहौल है और कई बार राजनीतिक सभाओं में इसका असर देखा गया है.

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जय श्री राम के नारे पर विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद को भगवान से ऊपर मानने लगे, उसके लिए केवल भगवान ही निर्णय कर सकते हैं. स्मृति ईरानी के बयान से साफ है कि भाजपा बंगाल में आक्रामक रणनीति के साथ चुनाव मैदान में है. उन्होंने संगठन की ताकत, केंद्र सरकार की योजनाओं और जनता के समर्थन को जीत का आधार बताया.