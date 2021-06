Covid-19 मैनेजमेंट पर Rahul Gandhi ने उठाए थे सवाल, Smriti Irani ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने देश में कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए उन्हें नसीहतें दीं. इसके बाद बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक करके जबर्दस्त पलटवार किया. राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने राहुल गांधी को 'ज्ञानी बाबा' (Gyani Baba) करार दिया.

स्मृति ईरानी ने कहा कि जब 'ज्ञानी बाबा' प्रधानमंत्री को ज्ञान के मोती बांट रहे हैं, ऐसे में उन्हें कोरोना को लेकर कई मामलों पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब भी देश में कुछ अच्छा होता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को को चिढ़ होती है.

स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पूछा कि दूसरी लहर कहां से शुरू हुई? कांग्रेस शासित राज्य, भारत के मामलों और मौतों का बड़ा प्रतिशत किन राज्यों में था?- कांग्रेस शासित राज्य, सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य- कांग्रेस शासित राज्य, जिन राज्यों में दूसरी लहर के दौरान astronomical positivity rate थी- कांग्रेस शासित राज्य, किसने विकेंद्रीकरण की मांग की और फिर यू-टर्न लिया टीकाकरण के मामले में किन राज्यों ने खराब प्रदर्शन किया, जबकि देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाया?- कांग्रेस शासित राज्य. स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि कहावत है ‘दिया तले अंधेरा’- समझ जाये तो बेहतर है.

While Gyani Baba is dishing out pearls of wisdom to Honourable Prime Minister, he may like to introspect on the following -

•Where did second wave start? - Congress ruled states

•Which states had huge percentage of India’s cases and deaths? - Congress ruled states

