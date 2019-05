BJP नेता की हत्या पर स्मृति ईरानी ने कहा, बच्चे की देखभाल करेंगे, हत्यारों को मौत की सजा दिलाएंगे

अमेठी: अमेठी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने बरौलिया के पूर्व ग्राम प्रधान सुरेन्द्र सिंह की हत्या पर दु:ख व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवायी जाएगी. सुरेन्द्र सिंह स्मृति ईरानी के बहुत करीबी माने जाते थे . सिंह के घर पहुंची स्मृति ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, 'मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ. सरकार एवं भाजपा संगठन दु:ख की इस घड़ी में परिवार के साथ है.' उन्होंने कहा, 'दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवायी जाएगी.

Smriti Irani, BJP MP from Amethi: I've taken an oath before Surendra Singh ji's (ex-village head Barauli who was shot dead y'day) family, the one who fired & the one who ordered it, even if I have to go SC to get the culprits a death sentence, we will knock the doors of the court pic.twitter.com/eyvEi4mmeU

