Smriti Irani in Waynad: राहुल गांधी नेपाल में मना रहे छुट्टी, स्मृति ईरानी ने वायनाड में डाल लिया डेरा

Smriti Irani in Wayanad Kerala: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए नेपाल गए हुए हैं. वहीं बीजेपी ने उनकी राजनीतिक जमीन छीनने की तैयारी कर ली है. राहुल गांधी को अमेठी में हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) कांग्रेस नेता की घेराबंदी करने के लिए केरल (Kerala) के वायनाड (Wayanad) पहुंच गई हैं.