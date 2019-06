स्मृति ईरानी ने संभाला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पदभार

नई दिल्लीः अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर संसद पहुंची स्मृति ईरानी ने सोमवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया. महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबश्री चौधरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ईरानी का स्वागत किया. पदभार संभालने के कुछ देर बाद ही ईरानी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की.

अमेठी से सांसद ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय का प्रभार भी बरकरार है जो उनके पास नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी था. उन्होंने शनिवार को पूर्व महिला एवं विकास मंत्री मेनका गांधी से मुलाकात की थी और मंत्रालय में महत्वपूर्ण मुद्दों तथा उनसे निपटने के तरीके पर चर्चा की. ईरानी ने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को शिकस्त दी है. वहीं उन्होंने ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है. जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद कहा है.

Grateful to PM @narendramodi ji for reposing his faith and giving me an opportunity to contribute to the well-being of children & foster Women-led Development. We will continue to fulfil our commitment towards empowering women and creating a better tomorrow for our children. pic.twitter.com/HHKfsolJxX

— Smriti Z Irani (@smritiirani) June 3, 2019