इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर और मासेराती तस्करी पर बड़ा खुलासा, 17 जगहों पर पड़े छापे

ED raids luxury car smuggling probe: ED ने केरल-तमिलनाडु में 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं. भूटान से तस्करी की गई लैंड क्रूजर, डिफेंडर जैसी लग्जरी कारें फर्जी दस्तावेजों से रजिस्टर हो रही थीं. और भारत में बेचीं जा रही थी. जानें इस मामले में किस-किस फिल्म स्टार्स का नाम सामने आया है. जो चोरी की लग्जरी कारें खरीदी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 08, 2025, 10:46 AM IST
Actors Dulquer Dulquer Salman luxury car smuggling probe: केरल और तमिलनाडु में इन दिनों ईडी के छापे के बाद हंगामा मच गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को हाई-एंड लग्जरी कारों की तस्करी और अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन के मामले में केरल और तमिलनाडु में 17 जगहों पर छापा मारा है. इसमें भारत-भूटान और भारत-नेपाल रास्तों के जरिए से हाई-एंड लग्जरी कारों की तस्करी होती थी. जिसमें लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर, मासेराती जैसी महंगी गाड़ियां भूटान बॉर्डर से चुपके से लाई जाती. फिर फर्जी कागजों से रजिस्टर कर अमीरों को सस्ते में बेची जाती. अब इस मामले में छापेमारी हो रही है.

किन-किन फिल्म स्टार्स और कौन फंसा?
न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ED के कोच्चि ऑफिस ने ये रेड्स किए हैं. जिसमें लैंड क्रूजर, डिफेंडर और मासेराती जैसी लक्जरी कारों के अवैध आयात और पंजीकरण में लगे एक सिंडिकेट को उजागर करने वाली सूचनाओं के आधार पर तलाशी चल रही है. इस अभियान में 17 परिसरों को कवर किया गया, जिसमें पृथ्वीराज, दुलकर सलमान और अमित चकलाकल जैसे फिल्मी सितारों के आवास और प्रतिष्ठान, कुछ वाहन मालिक, ऑटो वर्कशॉप और एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझीकोड, मलप्पुरम, कोट्टायम और कोयंबटूर में व्यापारी शामिल हैं.

कैसे ‌गिरोह करता था काम
ईडी के कोच्चि जोनल ऑफिस ने ये छापे मारे क्योंकि मामले में प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला है कि कोयंबटूर स्थित एक गिरोह भारतीय आर्मी, यूएस एम्बेसी, MEA के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाता. फिर अरुणाचल, हिमाचल के RTO में इन गाड़ियों को रजिस्टर कराया गया. अधिकारियों ने कहा जिसके बाद वाहनों को फिल्मी हस्तियों सहित अमीर व्यक्तियों को कम कीमत पर बेच दिया गया. 

 'ऑपरेशन नुमखोर'
ईडी की कार्रवाई इसलिए शुरू की गई क्योंकि प्रथम दृष्टया फेमा की धारा 3, 4 और 8 के उल्लंघन का पता चला था. जिसमें हवाला चैनलों के माध्यम से अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन और सीमा पार से भुगतान शामिल था. पहले सितंबर में कस्टम्स ने 'ऑपरेशन नुमखोर' चलाया था, जिसमें 36 कारें जब्त हुईं. अब ED ने फॉरेन एक्सचेंज एंगल से जांच तेज कर दी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

