भारत के ‘Snack Paradise’ हैं ये शहर, फूड स्ट्रीट्स पर सुबह से रातभर लगती है चटोरों की लाइन, एक जगह कहलाती है बिरयानी की राजधानी

Biryani capital of India: भारत अपनी समृद्ध खान-पान की परंपरा के लिए दुनिया में मशहूर है. वेज से नॉनवेज तक, कुदरत ने हिंदुस्तान को खूब नवाजा है. एक से बढ़कर एक यमी और टेस्टी फूड आइटम्स, जिनकी याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है. ऐसे में अब सस्पेंस खत्म करते हुए आपको देश के उन स्नैक्स पैराडाइस शहरों के बारे में बताते हैं, जहां तड़के पौ फौटने से लेकर रात तक और कुछ जगहों पर तो रातभर खाने-पीने की एक से बढकर एक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद डिशेज पकती हैं. जिनकी खुशबू स्वाद के दीवानों को अपनी ओर खींच लाती है. दरअसल, हम जहां भी जाते हैं, वहां के मशहूर और प्रतिष्ठित स्थानों की तलाश में निकलकर जो मिलता है, उसके बारे में लिखकर (फूड रिव्यू) आप तक पहुंचाते हैं. आज के फूड सेगमेंट में बात उस शहर की भी होगी, जिसे भारत की बिरयानी कैपिटल भी कहा जाता है.

चटोरी गलियां... स्नैक्स पैराडाइज

कुछ शहरों के शानदार रेस्टोरेंट मशहूर हैं तो कुछ की गलियां अपने अनूठे स्वाद के लिए जानी जाती है. स्ट्रीट हों या स्ट्रीट फूड जिस शहर की जो चीज फेमस होती है, उसे देसी सैलानियों के साथ विदेशी भी जमकर ट्राई करते हैं. कल ही हमने आपको देश की पोहा राजधानी के साथ कई कई शहरों के बारे में बताया था, जहां स्वाद के शौकीन चटोरे चटकारे लगाकर स्थानीय पकवानों को आजमाना नहीं भूलते. विदेशी सैलानियों की जुबान में अगर कोई स्वाद चढ़ गया तो वो उसे पैक कराना नहीं भूलते.

बिरयानी कैपिटल ऑफ इंडिया

हैदराबाद को भारत की आधिकारिक रूप से 'बिरयानी की राजधानी' (Biryani Capital of India) माना जाता है, जो अपनी मशहूर 'हैदराबादी दम बिरयानी' के लिए दुनियाभर में मशहूर है. हैदराबाद सिटी अपने समृद्ध, सुगंधित और मसालों से भरपूर बिरयानी के लिए जाना जाता है, जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है. फूड ब्लॉगर के रिव्यूज से इतर अब आपको एक ऐसे फूडी का रिव्यू बताने जा रहे हैं, जो भारत में जापान के राजदूत हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में जापान के राजदूत ONO Keiichi को देशभर में घूमते हुए अलग-अलग राज्यों के असली पारंपरिक खाने का स्वाद लेना काफी पसंद है. पिछले साल उन्होंने इंस्टाग्राम पर तेलंगाना दौरे की एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें वह असली हैदराबादी बिरयानी का आनंद ले रहे थे. फोटो में राजदूत मसालेदार बिरयानी से भरी प्लेट के साथ कैमरे की ओर मुस्कुराते दिखाई दिए. उन्होंने बताया कि हैदराबादी बिरयानी के साथ उन्हें मिंट-योगर्ट चटनी भी परोसी गई थी.

जापानी राजदूत की यह फूडी जर्नी भारत की विविध और समृद्ध खानपान संस्कृति के प्रति उनके गहरे लगाव को दिखाती है. कोन सर आला दर्जे के फूडी हैं, उनके रिव्यूज भी खूब पसंद किए जाते हैं.

दम बिरयानी के लखनऊ से जुड़े तार

हालांकि कई नामचीन फूड ब्लॉगर्स का मानना है कि आज दुनियाभर में मशहूर दम बिरयानी की ईजाद किसी मुगल बादशाह की शाही रसोई में नहीं, बल्कि 1784 के लखनऊ अकाल के दौरान हुआ था. उस जमाने में करीब 242 साल पहले नवाब आसफ-उद-दौला के समय मजदूरों के लिए मिट्टी की हांडी में ‘दम’ तकनीक से पकाया गया साधारण सा खाना यानी फूड आइटम ही आगे चलकर लखनवी दम बिरयानी के नाम से मशहूर हुआ, जिसे आज भारत की सबसे लोकप्रिय डिशों में से एक माना जाता है.

(यह भी पढ़ें- भारत के वो शहर जहां पौ फटते ही शुरू हो जाते हैं नाश्ते के बाजार, एक जगह कहलाती है पोहा कैपिटल; इस ब्रेकफास्ट के टेस्ट के अंग्रेज भी दीवाने)

स्नैक्स पैराडाइड शहरों की इन गलियों को एक्सप्लोर करना मत भूलना

इंदौर के सेब पोहा और जलेबी, बेंगलुरू का डोसा, कानपुर के ठग्गू के लड्डू, दिल्ली के पराठे तक अनगिनत फूड आइटम्स हैं जिनके स्वाद का लुत्फ लेने लोग खिंचे चले जाते हैं. बिरयानी कैपिटल की इस कहानी में फिलहाल इतना ही, आगे स्वाद के आसमान और भी हैं.... आपको देश का जायका टेक्स्ट खबरों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, तब तक स्वस्थ्य रहिए मस्त रहिए और हां चापकर खाते रहिए...