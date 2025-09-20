नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात अपने पास भी सुलाया

Amaravati News: आंध्र प्रदेश के तिरुपति से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, तिरुपति जिले के थोट्टमबेडु मंडल के चिय्यावरम गांव के पास एक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया जिसके बाद उसने नशे में गुस्से में सांप का सिर काट लिया. शरीर में जहर फैल जाने के कारण वेंकटेश नामक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है.

युवक की हालत गंभीर

स्थानीय लोगों के अनुसार, गुरुवार देर रात घर लौटते समय वेंकटेश नशे में धुत था तभी उसे एक काले करैत ने काट लिया. गुस्से में और शराब के नशे में उसने कथित तौर पर सांप को पकड़ लिया और उसका सिर काट लिया जिससे उसकी मौत हो गई. फिर वह मरे हुए साँप को घर ले गया उसे अपने पास रखा और सो गया. शुक्रवार सुबह तक, शरीर में जहर फैलने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई. उसके परिवार वाले उसे श्रीकालहस्ती के सरकारी क्षेत्रीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उन्नत इलाज के लिए तिरुपति के एसवीआरआर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. इस घटना ने स्थानीय निवासियों को हैरान कर दिया था.