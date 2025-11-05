Advertisement
Snowfall In Kashmir : बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग और सोनमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट

Kashmir Snowfall: कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच खुशी का माहौल पैदा कर दिया है. गुलमर्ग में पर्यटक ताजा बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखे गए. बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है, जो पहलगाम हमले के बाद कम हो गई थी.

Nov 05, 2025
Kashmir First Snowfall: मौसम की पहली बर्फबारी ने कश्मीर में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच खुशी का माहौल पैदा कर दिया है, और उम्मीद की जा रही है कि पहलगाम हमले ने जो छीन लिया था, वह पर्यटकों की भीड़ बर्फबारी से लौट आएगी. गुलमर्ग में पर्यटक मौसम की ताजा और मध्यम बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखे गए. उनमें भय की कमी देखी गई, जो इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुई घटना के बाद पैदा हुआ था. रात में कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मध्यम बर्फबारी हुई और विमानों में बारिश हुई. कश्मीर में पर्यटक गुलमर्ग और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर जाते देखे गए, जहां अच्छी मात्रा में बर्फबारी हुई थी. खुद को भाग्यशाली मान रहे पर्यटकों ने मौसम की पहली बर्फबारी देखने के बाद अपनी खुशी व्यक्त की और इस अनुभव को जादुई बताया. हजारों पर्यटक गोंडोला केबल कार की सवारी, सेल्फी लेने, स्की राइड और सर्दियों के नजारों का आनंद लेने जैसी गतिविधियों में शामिल हुए. उन पर्यटकों ने कहा कि वे पहली बर्फबारी देखकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और कहा कि वे कश्मीर में सुरक्षित हैं. उन्होंने स्थानीय लोगों के आतिथ्य की प्रशंसा की और दूसरों से इस क्षेत्र के असुरक्षित होने के मिथकों पर विश्वास न करने का आग्रह किया. उन्होंने जमीनी हकीकत को शांतिपूर्ण बताया. शादी की सालगिरह पर आए एक जोड़े ने कहा कि बर्फ उनके लिए तोहफा है. आयुषी ने कहा कि यह एक शानदार अनुभव है. मैंने दुनिया में कई जगहों की यात्रा की है, लेकिन यह स्वर्ग है, यह मेरी शादी का तोहफा है. मुझे बहुत मजा आया. मैंने स्विट्ज़रलैंड की बजाय कश्मीर को चुना. उनके पति कहते हैं कि मेरी पत्नी ने कश्मीर चुना और मुझे कोई पछतावा नहीं है. हम भाग्यशाली हैं कि यह बहुत सुरक्षित है और लोगों को दुनिया में जहां भी जाना हो, वहां जाना चाहिए, लेकिन एक बार कश्मीर जरूर आएं.

ताजा बर्फबारी को पर्यटन उद्योग के लिए एक संभावित पुनरुत्थान क्षण के रूप में देखा जा रहा है, जो अप्रैल में पहलगाम हमले से प्रभावित हुआ था. स्थानीय अधिकारियों और व्यवसायों ने पर्यटकों को आश्वस्त करने के लिए काम किया है और सुरक्षा के कड़े उपाय लागू किए हैं. हालांकि पहलगाम हमले के कारण कुछ समय के लिए बुकिंग और पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई थी, लेकिन बर्फबारी के लिए पर्यटकों की मौजूदा आमद से लोगों में विश्वास की वापसी का संकेत मिलता है. गुलमर्ग के एक पर्यटक गाइड मोहम्मद सलीम ने कहा कि बर्फ ने आकर्षण ला दिया है और पर्यटक कश्मीर वापस आने लगे हैं. चूंकि दिवाली के कारण बर्फबारी नहीं होने से काफी मदद मिली है, इसलिए हम चाहते हैं कि और अधिक बर्फबारी हो. पहलगाम हमले के बाद हमने सब कुछ खो दिया, अब हम चाहते हैं कि बर्फबारी ज़्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करे.

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में बारिश हुई है. कल तक मौसम में सुधार होने की उम्मीद है. गुलमर्ग के अलावा, सोनमर्ग क्षेत्र में भी इस मौसम की पहली बड़ी बर्फबारी हुई है, जिसने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित किया है. राजदान दर्रा, साधना दर्रा, कुपवाड़ा में फ़ार्किन टॉप (लगभग 4-6 इंच) और दूधपथरी जैसे ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है. जहां विमानों को मुख्य रूप से रुक-रुक कर भारी बारिश का सामना करना पड़ा है, वहीं तेज हवाओं ने घाटी में तापमान को काफी कम कर दिया है। श्रीनगर में बारिश और हवा के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है.

चालकों को सावधानी बरतने की चेतावनी

ताजा बर्फबारी ने क्षेत्र में सर्दियों के जल्द शुरू होने का संकेत दिया है. अधिकारी अलर्ट पर हैं और बर्फ हटाने वाली टीमें विशेष रूप से राजदान दर्रे जैसे ऊंचाई वाले दर्रों के आसपास, मौसम विभाग तैयार है. बांदीपोरा-गुरेज मार्ग जैसी प्रमुख सड़कों पर यातायात अभी सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन फिसलन भरी परिस्थितियों के कारण चालकों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है. मौजूदा बारिश का दौर कल देर शाम तक कम होने की उम्मीद है. आईएमडी ने पहले कल से कल तक गरज, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की थी. आज तक बारिश का दौर खत्म होने की उम्मीद है, और उसके बाद लगभग एक हफ्ते तक शुष्क मौसम बना रहने की संभावना है.

Syed Khalid Hussain

Kashmir First Snowfall

