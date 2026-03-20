बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; मार्च में होगा विंटर रिटर्न्स?

Weather News: मार्च के महीने में सर्दी खत्म होते ही तापमान बढ़ने लगता है. महीना खत्म होते-होते सूरज की तपिश अधिक गर्म होने लगती है, हालांकि इस बार मामला कुछ और है. पहाड़ों में इस वक्त गर्मी की शुरुआत के बदले सर्दी और बढ़ गई है. कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी ने माहौल को अधिक ठिठुरन बना दिया है. चोटियों पर एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिली है.

बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन

उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है. उत्तराखंड में निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है,तो वही ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है. राज्य में चकराता के ऊंचाई वाले क्षेत्र लोखंडी में एक बार फिर जमकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है. अचानक मार्च के महीने में मौसम के बदले मिजाज की वजह से हुई इस बर्फबारी ने लोगों को चौंका दिया है. मशहूर पर्यटक स्थल चकराता मे लोखंडी, खड़ंम्बा, बुधेर, मोईला टॉप समेत सभी ऊंची चोटियां एक बार फिर इस बर्फबारी से सफेद होती नजर आ रही है.

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कारोबारियों के खिले चेहरे

बर्फबारी शुरू होते ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं. वहीं बागवानी की फसलों में भी इस बर्फबारी से किसानो को अच्छा फायदा होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों में 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम और बिगड़ सकता है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. चकराता की वादियों में गिरी इस ताजा बर्फबारी ने जहां सर्दी को वापस लौटा दिया है तो वहीं प्रकृति की खूबसूरती में भी चार चांद लगा दिए हैं.

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हिमस्खलन का खतरा

बता दें कि उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है. दिल्ली NCR में जहां आज बादल छाए रहे और हल्की बारिश देखने को मिली तो वहीं जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग-गुलमर्ग जैसे ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी देखी गई. मौसम विभाग ने बारामूला और कुपवारा में अगले 24 घंटों में 2600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मध्यम खतरे का हिमस्खलन होने की संभावना जताई है. वहीं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, कुल्लू और लाहौल-स्पीति समेत ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी के चलते तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई.