Hindi Newsदेशजम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू

Snowfall: जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे यातायात के लिए एक बार फिर खोल दिया गया है और फंसे वाहनों को निकाला जा रहा है. जानकारी के अनुसार, श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन भी बहाल हो गया है. हालांकि, श्रीनगर-लेह हाईवे समेत कई सड़कें अब भी बंद हैं. इस बीच, मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 02:38 PM IST
Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और हाईवे पर फंसे वाहनों को पहले निकलने दिया जा रहा है. इसके साथ ही एयरपोर्ट से बर्फ हटाई जा रही है. बता दें कि 23 जनवरी को नवयुग टनल के दोनों तरफ भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर-जम्मू हाईवे बंद कर दिया गया था.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी फिर से शुरू हो गया है और दिल्ली में विमान चालकों के कारण कैंसिल हुई तीन फ्लाइट्स को छोड़कर, रविवार को एयरपोर्ट पर सामान्य ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया. ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर-लेह हाईवे, मुगल रोड और सिंथन और रजदान पास से गुजरने वाली सड़कें अभी भी बंद हैं और यात्रा करने वाले लोगों को ट्रैफिक विभाग कंट्रोल रूम से संपर्क किए बिना इन सड़कों पर यात्रा नहीं करनी चाहिए.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने 26 जनवरी से 27 जनवरी तक केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी, ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी, कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश/बर्फबारी और कुछ जगहों पर गरज/तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. वहीं, किसानों को 28 जनवरी तक खेती का काम बंद करने की सलाह दी गई है. आम तौर पर, बर्फ से ढके ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों को ढलान वाले और हिमस्खलन वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें: 685 सड़कें बंद, 100% होटल बुक... भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे

श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में माइनस 10.2 और पहलगाम में माइनस 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा. जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर में 6.2, बटोटे में माइनस 0.1, बनिहाल में माइनस 2 और भद्रवाह में माइनस 4 डिग्री सेल्सियस रहा.

लंबे समय तक सूखे के बाद हाल ही में हुई बर्फबारी ने किसानों, बागवानों और आम लोगों की चिंताओं को दूर कर दिया है, क्योंकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से गर्मियों के महीनों में नदियों, झरनों, कुओं और झीलों में पानी बना रहेगा. घाटी के मैदानी इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी 23 जनवरी को हुई. कड़ाके की ठंड का 40 दिन का समय, जिसे स्थानीय भाषा में 'चिल्ला कलां' कहा जाता है, 21 दिसंबर को शुरू हुआ और 30 जनवरी को खत्म होगा.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Jammu and KashmirSnowfall

