दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी, क्या है इतिहास?

Soan Papdi history: दिवाली आते ही सोन पापड़ी की मार्केट में जबरदस्त एंट्री होती है. ये एकमात्र ऐसी मिठाई है जिसकी हिस्सेदारी हर गिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगी. हालांकि, सोन पापड़ी जितनी मशहूर है उतना ही इसका मजाक भी उड़ाया जाता है. सोशल मीडिया पर मीम में इसे दिवाली पर घरों में घूमने वाला वो डिब्बा कहते है जिसको कोई खोलकर देखे बिना ही आगे पास कर देता है लेकिन सोन पापड़ी का इतिहास बड़ा दिलचस्प और मजेदार है.

सिर्फ दीपावली की मिठाई नहीं

सोन पापड़ी कम दाम में आसानी से मिलने वाली मिठाई है. दूध के बिना बनने वाली सोन पापड़ी लंबे समय तक खराब नहीं होती है. भारतीय खाने के विशेषज्ञ की माने तो सोन पापड़ी सिर्फ किफायती ही नहीं बल्कि इसका उत्पादन भी ज्यादा मात्रा में जाता है. जिसके चलते यह बाजार में आसानी से उपलब्ध रहती है. सोन पापड़ी सिर्फ दीपावली की मिठाई नहीं है, ये साल भर रेलवे स्टेशनों से लेकर बस अड्डों और एयरपोर्ट पर बिकती है.

पंजाब के पतीसे से जुड़ा इतिहास

भारतीय मिठाई विशेषज्ञ के अनुसार सोन पापड़ी की शुरुआत पंजाब से हुई है. पंजाब की पारंपरिक मिठाई पतीसा इसका मूल रूप है. पतीसे को बनाने की तरीका बड़ा कठिन रहता है जिसमें चीनी की चाशनी को बार फैलाकर पीटा जाता था. इस पिटाई के बाद इसमें से छोटे छोट रेशम के रेशे से निकलते थे.समय के साथ ही सोन पापड़ी पतीसे के नये स्वरुप के तौर पर मार्केट में आ गई.

फारसी पश्मक से बनी सोन पापड़ी ?

मिठाई और भारतीय खाने के अन्य विशेषज्ञ सोन पापड़ी की उत्पत्ति को फारसी मिठाई पश्मक से जोड़ते हैं. पश्मक मतलब ऊन जैसी बनावट वाली मिठाई. 19 वीं सदी में मुंबई की गलियों में फारसी व्यापारियों द्वारा पश्मक बेचने की बात भी इतिहासकार कहते हैं. खैर, सोन पापड़ी अपने आप वो लाजवाब मिठाई है जो मुंह के अंदर जाते ही अपने आप घुल जाती है. सोन पापड़ी को आप साल में किसी भी वक्त किसी भी दुकान से खरीद भी सकते हैं. दूध की मिलावट के बिना बनी सोन पापड़ी लंबे समय तक चलती है.