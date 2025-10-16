सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार

Karnataka Caste Survey: इंफोसिस की संस्थापक अध्यक्ष सुधा मूर्ति द्वारा कर्नाटक के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से बाहर रहने की खबरों पर कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने कहा कि यह उनकी पसंद है. एक सरकार के रूप में हम किसी को भी अपनी बात साझा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते है. संतोष लाड ने कहा कि हमें केवल उनकी अभिव्यक्ति पर विचार करने की आवश्यकता है. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इसका समाज पर कोई प्रभाव पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बहिष्कार किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हजारों लोग उनका अनुसरण करेंगे. संतोष लाड ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा. उन्हें केंद्र सरकार से भी यही बात कहनी चाहिए, है ना? केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की पेशकश की है. उन्हें इस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए. केंद्र सरकार ने अब घोषणा की है कि वह एक जाति सर्वेक्षण कराएगी. उन्हें हर चीज पर बोलना होगा.

#WATCH | Bengaluru: On reports of Infosys founder chairperson Sudha Murty opting out of Karnataka's socio-economic survey, Karnataka Minister Santosh Lad says, "...It's her choice. As a government, we cannot force anyone to come and share what they want to share... We only need… pic.twitter.com/ArQ0i1FEOV — ANI (@ANI) October 16, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि जाति जनगणना एक सरकारी पहल है. सबसे पहले यह एक ऐसा सर्वेक्षण है जिसमें कई अन्य जानकारियां भी शामिल हैं. हालांकि, यह कहना कि मैं सर्वेक्षण में भाग नहीं लूंगा, सही नहीं है. आप ज्यादा से ज्यादा कुछ सवालों के जवाब देने से इनकार कर सकते थे. सर्वेक्षण केवल कर्नाटक के लोगों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को समझने के लिए है. अगर आपको दिन में तीन बार भोजन मिल रहा है, तो यह निश्चित रूप से आपके लिए नहीं है. हालांकि, हम सभी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानना चाहते थे.

#WATCH | Bengaluru: On reports of Infosys founder chairperson Sudha Murty opting out of Karnataka's socio-economic survey, Karnataka Minister Priyank Kharge says, "The Caste Census is a government initiative. First of all, it is a survey that includes a lot of other information… pic.twitter.com/OKmDKFJilB — ANI (@ANI) October 16, 2025

सुधा मूर्ति ने सर्वेक्षण में हिस्सा लेने से किया था इनकार

बता दें कि इससे पहले इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा कराए जा रहे सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण, यानी जाति जनगणना में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया था. जिसके बाद इस फैसले ने राज्य में हलचल मचा दी थी.

बता दें, हाल ही में गणनाकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास पर एक सर्वेक्षण किया था. शिवकुमार ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस प्रक्रिया में भाग लिया था. धर्म, जाति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर सवाल पूछे गए, जिनका शिवकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया. हालांकि, सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बावजूद, गणनाकर्ताओं ने उनसे और सवाल पूछे. लंबी पूछताछ से चिढ़कर, शिवकुमार ने कथित तौर पर कहा था कि आप सिर्फ सवाल पूछने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं.