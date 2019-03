अमृतसर में देर रात सुनाई दी तेज धमाकों की आवाज, सहमे लोग, पुलिस ने बताया यह कारण

अमृतसर : पंजाब के अमृतसर में बुधवार देर रात 1.30 बजे तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी. अमृतसर में इस तरह की आवाज सुने जाने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा की यह तेज आवाज किसी बम ब्लास्ट की तरह लग रही थी.

पुलिस ने ब्लास्ट की खबरों से किया इनकार

हालांकि पुलिस ने इस तरह की घटना से इनकार किया है. न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए एडीसीपी जगजीत सिंह वालिया ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वह किसी भी तरह के सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दें. सब कुछ सही है. हमें अभी तक किसी भी तरह की अनहोनी की घटना की कोई जानकारी नहीं मिल रही है.

Jagjit Singh Walia, ADCP Amritsar on reports of loud bangs heard in the city: I appeal to the people to not believe in rumours on social media. Everything is okay, as per our information nothing has happened. #Punjab pic.twitter.com/gleD1uZ4bx

— ANI (@ANI) March 14, 2019