‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?


मीडिया इंफ्लूएंसर को फर्जी विडियो डालकर बेंगलोर को बदनाम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है. ध्यान रखें सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल गंभीर चक्करों में फंसा सकता है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 12:49 PM IST
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं रह गयी है. यह सिर्फ नए लोगों से जुड़ने, इंफोर्मेशन को कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाला ही प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये फर्जी, मिसलीड कंटेंट का एक अड्डा है. फॉलोवर्स, लाइक्स के चक्कर में कई सारे लोग इस तरह के कंटेंट अपने सोशल मीडिया एकाउंट से पोस्ट करते हैं. लेकिन इतना भी मुफ्त का काम नहीं है.  

एक महिला सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ऐसा ही एक फर्जी वीडियो पोस्ट करके फंस गयी है. बेंगलुरु को बदनाम करने के आरोप में पुलिस ने 36 साल की शहाजहान शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी अवलाहल्ली की निवासी हैं और मूल रूप से चिकमंगलूर की रहने वाली हैं. शहाजहान ने सितंबर के पहले सप्ताह में एक वीडियो फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया था, जिसमें कुछ लोग तेजी से कार चलाते हुए दूसरों को कुचलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

​इसे भी पढ़ें- बिना वजह नौकरी से निकाला, अब हर महीने चुकानी पड़ रही बंदे की CTC की 10X कीमत!

पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार 

 वीडियो के साथ आरोपी ने लिखा कि यह घटना बेंगलुरु की है और शहर में ‘राउडीगिरी’ बेकाबू हो चुकी है. इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बातें शुरू हो गयी. कई यूजर्स ने चिंता जताई तो कुछ ने शक जाहिर किया कि वीडियो शायद किसी और जगह का हो सकता है. 

फर्जी विडियो पर पुलिस की कार्यवाही

पुलिकेशिनगर पुलिस थाने की सोशल मीडिया विंग ने वीडियो की जांच की तो पता चला कि यह वीडियो दो साल पुराना है और यह घटना बेंगलुरु की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की है. पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो में दिखाई गई घटना का बेंगलुरु से कोई लेना-देना नहीं है. पूर्वी डिवीजन के डीसीपी डी. देवराजा ने बताया, "वीडियो वाकई चौंकाने वाला था. जब हमें यह पता चला कि वीडियो झूठा है और आरोपी ने जानबूझकर बेंगलुरु की छवि खराब करने की कोशिश की, तो हमने तुरंत केस दर्ज किया."

सबूत मांगने पर नहीं दे पाई जवाब

पुलिस ने बताया कि शहाजहान शहर में मल्लेश्वरम और अन्य तीन स्थानों पर स्थित एक एनजीओ से जुड़ी हुई थीं. पुलिस की टीम ने उन्हें ट्रेस कर पूछताछ के लिए बुलाया. उनसे पूछा गया कि उन्होंने जो दावा किया वह किस आधार पर किया, और क्या उनके पास इस बात का कोई सबूत है कि घटना बेंगलुरु में हुई थी.

फोन-लैपटॉप जब्त

पुलिस के पूछताछ करते समय तक वीडियो को 19,000 से ज्यादा बार देखा और शेयर किया जा चुका था. महिला का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया है, जिनसे वीडियो अपलोड किया गया था.

इसे भी पढ़ें- अपने ही लोगों को अगवा कर रहा ये मुस्लिम देश, नेता ने खोली पोल, कहा- पिछले 20 सालों से चल रहा...

माफी मांगते हुए दूसरा वीडियो भी अपलोड किया

पूछताछ के बाद शहाजहान ने एक और वीडियो अपलोड कर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने गलती से वीडियो शेयर किया था. हालांकि, पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 के तहत केस दर्ज किया है, जो "जनता में उपद्रव फैलाने वाले बयान" से संबंधित है.

