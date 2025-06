इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को क्यों किया गया गिरफ्तार? विवाद के बीच कोलकाता पुलिस ने बताई असली वजह

Sharmistha Panoli Arrest Reason: कोलकाता पुलिस ने 22 वर्षीय लॉ छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को हरियाणा के गुरुग्राम गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर वापस कोलकाता लेकर गई. इसके बाद शनिवार को उसे कोलकाता के सिटी कोर्ट में पेश किया गया, जहां लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आखिरकार शर्मिष्ठा को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिस पर अब पुलिस ने सफाई दी है.

कोलकाता पुलिस ने बताई गिरफ्तारी की असली वजह

कोलकाता पुलिस ने दावा किया है कि यह विवादास्पद कार्रवाई 'उचित जांच और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने' के बाद की गई थी. कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने दावा किया है कि उन्होंने शर्मिष्ठा के खिलाफ वैधानिक रूप से कार्रवाई की, क्योंकि वह सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने वाली आपत्तिजनक कंटेंट शेयर कर रही थी. पुलिस ने कहा कि शर्मिष्ठा पनोली को देशभक्ति या व्यक्तिगत विश्वास व्यक्त करने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया था.

कोलकाता पुलिस ने एक पोस्ट में कहा, 'कोलकाता पुलिस ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वैधानिक रूप से काम किया. आरोपी को देशभक्ति व्यक्त करने या व्यक्तिगत विश्वास के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया था. समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देने वाली आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई थी.' पुलिस ने कहा कि कानून द्वारा निर्धारित सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया. इसके साथ ही पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने नोटिस जारी किया था, लेकिन वह कथित तौर पर फरार पाई गई.

Some social media accounts are spreading false information that Kolkata Police has unlawfully arrested a law student for opposing Pakistan. This narrative is mischievous and misleading.

Expressing national pride and patriotism is a thing that every citizen and organisation…

— Kolkata Police (@KolkataPolice) June 1, 2025