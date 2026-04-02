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अफीम के जैसा नशा है रील्स का चस्का! कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं शिकार? सोशल मीडिया ने छीनी युवाओं की शांति...

Social Media Addiction: सोशल मीडिया का प्रयोग वर्तमान समय में तेजी से बढ़ा है. इसके साथ ही इसका प्रभाव भी बढ़ रहा है. सोशल मीडिया का सर्वाधिक उपयोग युवाओं द्वारा किया जा रहा है. सोशल मीडिया युवाओं के सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के साथ उनकी जीवन शैली और विचारों को प्रभावित कर रहा है. युवा सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी खोजने लगा है, जिसके कारण सोशल मीडिया का नकारात्मक पक्ष भी उभर रहा है.

 

Written By  Dr. R N PANDEY|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:36 PM IST
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अफीम के जैसा नशा है रील्स का चस्का! कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं शिकार? सोशल मीडिया ने छीनी युवाओं की शांति...

डॉ. आर. एन. पाण्डेय, असिस्टेंट प्रोफेसर/मीडिया प्रभारी 
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

आज का दौर सही मायने में देखा जाए तो युवा शक्ति का है. भारत में इस समय 65 फीसदी युवा है, जो किसी और देश में नहीं है. इन युवाओं को जोड़ने का काम सोशल मीडिया कर रहा है. युवाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ही गहन है. यह वह वर्ग है जो सबसे ज्यादा  सपनें देखता है और उसे पूरा करने की कोशिश भी करता है. युवाओं को सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स का नशा हो रहा है, दिन भर में कई बार स्टेटस अपडेट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इसकी अहम जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है.

अफीम के नशे जैसा रील्स का नशा

भारतीय सामाजिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो युवाओं को रील्स की दुनिया में रुचि काफी पनप रही है, जो उन्हें चिंताजनक स्थिति की तरफ ले जा रही है. जिस प्रकार चीन का 19वीं सदी में अफीम के कारण पतन हुआ था. ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों ने अफीम के नशे का फायदा उठाकर चीन की अर्थव्यवस्था को न केवल तबाह किया बल्कि अपनी हर शर्त मानने के लिए उसे विवश भी कर दिया. चीनी नागरिकों के लिए अफीम एक नशे के साथ-साथ एक मानसिक बीमारी भी बन गई थी. यही नशा आगे चलकर चीन के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पतन का कारण बना था.

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सोशल मीडिया के नशे में युवा

ठीक इसी प्रकार आज 21वीं सदी में युवा सोशल मीडिया के नशे से घिरता जा रहा है. भारतीय युवा पीढ़ी अपनी आंखें फोन स्क्रीन पर कई-कई घंटे गड़ाये रहती है. शॉर्ट्स वीडियो और रील का नशा कुछ ऐसे है कि हर बार बस एक और वीडियो सोच कर स्क्रॉल करते रहते हैं और घंटों अंतहीन रील्स की दुनिया में खो जाते हैं. स्क्रीन पर अनगिनत स्क्रॉल की लत एक तरह का डिजिटल नशा है, जो मस्तिष्क को धीमा, सुस्त और निष्क्रिय बना रहा है. एक शोध वेबसाइट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आधी से अधिक आबादी सोशल मीडिया का उपयोग करती है. वर्ष 2024 तक 5.17 अरब उपयोगकर्ता सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं. भारत में यह आंकड़ा लगभग 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है. आईआईएम अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि भारत में रोजाना लोग चार घंटे से अधिक का समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं. कुछ युवाओं में यह अवधि 5 घंटे से अधिक की देखी जा रही है जो वैश्विक मानकों से कहीं अधिक है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 करोड़ इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता है.

युवाओं को मानसिक कमजोर बना रही रील्स 

इंस्टाग्राम रील्स जैसे कंटेंट की आदत युवाओं को मानसिक तौर पर कमजोर बना रही है. अगर डाटा आधारित आंकड़ों पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि साल भर में एक महीने से ज्यादा का समय रील देखकर बर्बाद किया जा रहा है, जो किसी रचनात्मक रूप से कैरियर अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता था. जीवन में इसकी भरपाई कैसे होगी. ऐसे में हमें यह समझना होगा कि हमारा मस्तिष्क प्रकृति का एक अनुपम उपहार है, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि रचनात्मक संवाद के लिए रचा गया है. डिजिटल मीडिया का यह नशा बच्चों के अंदर की रचनात्मक प्रतिभा को मार रहा है और उसे कमजोर कर रहा है. जहां दुनिया भर के युवा इंजीनियर, वैज्ञानिक और चिकित्सा के क्षेत्र में नई-नई खोजने में लगे हैं वहीं भारतीय युवा रील्स देखने और बनाने में व्यस्त है. देश भर में युवाओं का एक बड़ा वर्ग डिजिटल नशे का शिकार हो रहा है अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण घंटे नष्ट कर रहा है बेशक ये रील्स किसी मनोरंजन का साधन हो सकती हैं लेकिन अब इसका नकारात्मक पिछले असर कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है. कैसे चुपके से रील्स युवाओं जीवन में करियर और कमाई के साथ सेहत को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रही है.

टिक-टॉक ने ली रील्स की जगह

एक समय था जब भारतीय युवा टिक टॉक बनाने में व्यस्त थे जब इससे पीछा छूटा तो उसकी जगह रील्स और शॉट्स ने ले लिया. कैसे रील्स का जाल हमारे रिश्तों और संस्कारों पर गहरा आघात कर रहा है. सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी द्रोपदी ड्रीम की ट्रस्ट चेयरपर्सन नीरा मिश्रा का कहना है कि रील्स के माध्यम से हमारी संस्कृति और संस्कारों के बारे में भ्रामक जानकारी दी जा रही है. मनोरंजन की आड़ में फूहड़ता और अश्लीलता परोसी जा रही है जिसे देखकर युवा भ्रमित हो रहे है. लोग उसे ही सच मानकर उसका अनुकरण कर रहे हैं. भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों भी भ्रामक तरीके से दिखाए और बताए जा रहे हैं. इंटरव्यू, पॉडकास्ट के बड़े बड़े वीडियो  क्लिप काटकर अर्थ का अनर्थ प्रस्तुत करने का कार्य रील्स और शॉट्स में किया जा रहा है इससे बच्चों में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है. माता-पिता भाई-बहन के रिश्तों को भी मनोरंजन की आड़ में प्रभावित किया जा रहा है.

रिश्तों की बॉन्डिंग पर असर

वाक् एवं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कंटेंट तैयार कर अश्लीलता और नग्नता समाज में फैलाई जा रही है. रिलेशनशिप एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिक इशिता मुखर्जी के अनुसार रील्स और शॉट्स की वजह से रिश्तों में दरार पड़ रही है रिश्तों की बॉन्डिंग कमजोर पड़ रही है. युवा रील्स  की दुनिया में इतने व्यस्त  है कि वे अपने रिश्ते को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. डिजिटल नशे की वजह से बच्चों से लेकर बड़े तक में गलत तरीके से तुलना करने की आदत पनप रही है. यूजर्स रील्स के पात्र से खुद की तुलना करके मनोहीनता के शिकार हो रहे हैं. इससे उनके स्वास्थ्य एवं मस्तिष्क पर नकारात्मक असर देखा जा रहा है. मस्तिष्क पर रील्स का इस तरह कंट्रोल होता जा रहा है कि हम एक के बाद एक कंटेंट को आगे बढ़ाते रहते हैं और घंटों उसे देखते है. आज रील्स ऐसे बनाए ही जा रहे हैं कि उसे आप देखने के लिए मजबूर हो जाएं.

पेरेंटिंग एक्सपर्ट की सलाह 

पेरेंटिंग एक्सपर्ट बताती है कि इससे बच्चों और युवाओं में धैर्य की कमी बढ़ रही है और वह बिना सोचे समझे किसी काम को करने लगे हैं. अगर बच्चों को कोई चीज 2 से 5 सेकंड में समझ में नहीं आ रही है तो उनको लगता है कि वह बेकार है अच्छी नहीं है. इस प्रकार उनके अंदर उसे अपनाने या समझने की सोच कमजोर हो रही है. ठीक उसी प्रकार जैसे रील्स में कुछ नहीं पसंद आता तो वे उससे आगे बढ़ जाते हैं. वैसा ही अब रिश्तों में भी हो रहा है आपस में मामूली विवाद पर परिवार में दरार पड़ रही है उसके तुरंत बाद नए रिश्ते की तरफ लोग बेझिझक बढ़ रहे हैं. रील्स के कारण बच्चों और माता-पिता के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और बच्चों मासूमियत खत्म हो रही है. अगर कोई 8 वर्ष का बालक 20-30 या 50 वर्ष की उम्र का कंटेंट देख रहा है जिससे उसका बचपन खत्म हो रहा है. उसे यह नहीं पता है कि उसे कौन सा कंटेंट देखना चाहिए. इसी कारण समय से पहले बच्चे मैच्योर हो रहे हैं और माता-पिता के बीच मतभेद बढ़ रहे है. सिर्फ पैसे के लिए कुछ लोग देश की संस्कृति और संस्कार को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं.

समाज और परिवार से दूरियां

डिजिटल मीडिया के इस कुचक्र से सावधान करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्ताह में एक दिन इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स छोड़ने की अपील की है. उनका यह संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि मोबाइल की लत कितनी खतरनाक होती जा रही है. रील्स को देखकर दुनिया में जीना एक बीमारी बनती जा रही है. इसका प्रभाव यादाश्त पर पड़ रहा है. लोग समाज और परिवार से कट रहे है. इसके लिए लोगों ने अपनी वर्चुअल दुनिया बना ली है. सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से रिश्ते सतही होते जा रहे हैं. सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, लाइक, शेयर और कमेंट मस्तिष्क में डोपामाइन के श्राव को ट्रिगर करते हैं यह बेहद लत लगाने वाला भी है. मानवीय संचार सिर्फ अभासी बातचीत के शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी है. आवाज की टोन, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव संचार के महत्वपूर्ण तत्व हैं. आमने-सामने की बातचीत मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है, जो सामाजिक तर्क के लिए मौलिक हैं. विकास का मुख्य उद्देश्य प्रसन्नचित, शांति एवं समृद्ध समाज का निर्माण करना है, परंतु आज वैश्विक समाज का एक बड़ा भाग वर्ग अशांत और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. इसका एक बड़ा कारण सोशल मीडिया पर बढ़ती निर्भरता भी है.

सोशल मीडिया का देशी के युवाओं पर असर

सोशल मीडिया से हमारे देश के युवाओं की पूरी जीवन शैली प्रभावित दिखाई पड़ रही है. सोशल मीडिया से फैल रही अपसंस्कृति सही समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है. आपसी रिश्ते नातों में बढ़ती दूरियां और परिवारों में बिखराव की वजह इसके दुखदाई परिणाम हैं. आज देश और समाज के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि युवा शक्ति का सदुपयोग कैसे किया जाए जिससे उनका सुखद भविष्य हो सके. कई विकसित देशों में बच्चों के मोबाइल उपयोग पर गाइडलाइन जारी कर दिए हैं. भारत में भी युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए शीघ्र सोशल मीडिया गाइडलाइन पर  कड़े दिशा निर्देश जारी करने होगें. सोशल मीडिया में प्रतिबंधित, फूहड़ अपसंस्कृति फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही भी करनी होगी. भारत का भविष्य तभी सुरक्षित एवं समृद्ध हो पाएगा. यह हम मत भूलें कि भारत भूमि ऋषि और शिक्षा परंपरा की स्थली रही है. सदियों की हमारी समृद्ध विरासत ने पूरी दुनिया को ज्ञान-विज्ञान की दिशा दिखाई है.

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Dr. R N PANDEY

डॉ. राज नारायण पाण्डेय अयोध्या स्थित राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर/मीडिया प्रभारी हैं. 

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