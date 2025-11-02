Advertisement
आर्मी के जवानों शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल मीडिया पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब

Arunachal Pradesh Police News: अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने उग्रवादियों के हाथों भारतीय सेना के कथित नुकसान की खबरों को फेक बताते हुए चेतावनी जारी की है. पुलिस ने कहा है कि ऐसी फर्जी पोस्ट करने वाले लोगों को ढूंढकर उन पर कड़ा ऐक्शन लिया जाएगा.

Nov 02, 2025, 11:59 PM IST
Arunachal Pradesh Police on fake news: अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एक भ्रामक खबर पर सख्त चेतावनी जारी की है. दरअसल, X (पूर्व ट्विटर) पर ‘@RasushAnkita’ नामक एक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि भारतीय सेना और असम राइफल्स को नगा उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में भारी नुकसान हुआ है. यह खबर तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगी, लेकिन पुलिस ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है. पुलिस ने पोस्ट को पूरी तरह 'फेक' करार देते हुए इसे जानबूझकर अफवाह फैलाने की कोशिश बताया और कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने जारी की चेतावनी

पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गलत जानकारी फैलाना संज्ञेय अपराध है और इस तरह की गतिविधियां न केवल समाज में भ्रम पैदा करती हैं, बल्कि देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करती हैं. अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्य में, जहां सेना लगातार उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चला रही है, ऐसी भ्रामक खबरें जनसामान्य में अनावश्यक डर और अस्थिरता फैला सकती हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि फेक न्यूज फैलाने की इस कोशिश को गंभीरता से लिया गया है और साइबर टीम इसके स्रोत की जांच कर रही है.

सेना ने चला रखा है सफाया अभियान

असलियत में, पिछले कुछ हफ्तों में सुरक्षा बलों ने पूर्वोत्तर में कई सफल अभियान चलाकर उग्रवादी समूहों की गतिविधियों को नाकाम किया है. असम राइफल्स और भारतीय सेना ने लगातार सघन ऑपरेशन के जरिए उन इलाकों में शांति बनाए रखी है, जहां उग्रवाद की घटनाएं पहले आम थीं. सेना ने कई बार साबित किया है कि सीमा की सुरक्षा में वह पूरी तरह सक्षम और सतर्क है.

सोशल मीडिया पर हर पोस्ट की करें पुष्टि

पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई की पुष्टि जरूर करें. गलत जानकारी, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबरों के मामले में, न केवल कानूनी मुसीबत में डाल सकती है बल्कि सेना के मनोबल को भी नुकसान पहुंचाती है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया स्वतंत्रता का मंच है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है.

अब फेक न्यूज पर होगा कड़ा एक्शन- पुलिस

अरुणाचल प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब फेक न्यूज को हल्के में नहीं लिया जाएगा. डिजिटल युग में जब एक ट्वीट या पोस्ट पलक झपकते ही हजारों लोगों तक पहुंच सकता है, तब जिम्मेदारी और सतर्कता पहले से कहीं अधिक जरूरी हो जाती है. पुलिस की यह पहल न केवल सुरक्षा बलों की साख की रक्षा करती है बल्कि नागरिकों को भी यह याद दिलाती है कि सीमा की रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सच और जिम्मेदार सूचना से भी होती है.

