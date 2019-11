महाराष्ट्र की राजनीति में 'कटप्पा' और 'बाहुबली' की एंट्री! Twitter पर आए ऐसे रिएक्शन

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) का साथ छोड़कर महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का दामन थामने वाली शिवसेना (Shivsena) का राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) गठबंधन छोड़ने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर शिवसेना की काफी किरकिरी हो रही है. टि्वटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर बीजेपी समर्थकों ने शिवसेना के खिलाफ कई पोस्ट किए हैं जिनमें कई मीम और पोस्टर शामिल हैं.

ऐसे ही एक तस्वीर में 'बाहुबली' फिल्म के सीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कटप्पा बाहुबली के पीठ में खंजर घोंप रहा है. इस तस्वीर में देवेंद्र फडणवीस को बाहुबली और उद्धव ठाकरे को कटप्पा दर्शाया गया है.

People who asked for surgical strike proofs who said modi did terrorists attack in Kashmir and who didnt support ram mandir and opposed article 370 removal are making government with shivsena and shivsena is taking support from them. @rautsanjay61 #ShivSenaCheatsMaharashtra pic.twitter.com/Q1lpo7ZsRG — Siddhesh Daphane (@DaphaneSiddhesh) November 11, 2019

Kaka adopts a new nephew after trying Pappu Sr in Delhi#ShivSenaCheatsMaharashtra pic.twitter.com/XbFZGDzDAC — Jiten Gajaria (@jitengajaria) November 10, 2019

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक टीवी इंटरव्यू में एनसीपी के साथ गठबंधन पर अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि अगर हमने शरद पवार और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो जनता हमें माफ नहीं करेगी.

Listen to What Balasaheb Thackeray had Said When he Was Asked About Doing an Alliance With NCP. Balasaheb had a Great Vision. ♥️#ShivSenaCheatsMaharashtra pic.twitter.com/gkIAaxiPTM — Sujay Raj (@Sujay__Raj) November 11, 2019

महाराष्ट्र LIVE: BMC में शिवसेना को दिया अपना समर्थन वापस ले सकती है BJP

शिवसेना के कोटे से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद सावंत ने सोमवार सुबह ट्वीट करते हुए बताया कि वे अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं. सूत्रों का दावा है कि शिवसेना और एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए जो फार्मूला तय हुआ है उसके तहत मुख्यमंत्री, शिवसेना का होगा जबकि उपमुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का. अर्बन डेवलपमेंट और रेवेन्यू मिनिस्ट्री शिवसेना अपने पास रखेगी जबकि होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस, एनसीपी के पास रहेगा.

इसके अलावा बाकी मंत्रालयों का बंटवारा दोनों पार्टियों में बराबरी का होगा. सूत्रों का यह भी दावा है कि इस फार्मूले में शिवसेना-एनसीपी को कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी और इसकी एवज में उसे विधानसभा अध्यक्ष का पद मिल सकता है.