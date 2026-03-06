Advertisement
trendingNow13131714
Hindi Newsदेशकहीं 16 तो कहीं 13 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान

कहीं 16 तो कहीं 13 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान

Social Media Ban on Children: तकनीक को लाना हो या उसे काम-काज में लागू करना, दक्षिण के राज्य हमेशा अव्वल रहे हैं. सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ही लीजिए, कर्नाटक के CM सिद्धारमैया के बाद आंध्र के CM नायडू ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. किस राज्य में कितनी एज लिमिट तय हुई, आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 06, 2026, 03:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ai photo
ai photo

Social media ban news: दक्षिण भारत में बच्चों की मेंटल हेल्थ दुरुस्त रखने के लिए बड़ा अहम फैसला हुआ है. साउथ के दो राज्यों में एक निर्धारित उम्र से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान हुआ है. आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने भाषण के दौरान कहा, बच्चों की मानसिक सेहत, सीखने की क्षमता और डिजिटल लत को देखते हुए कड़े नियम अब जरूरी हो गए हैं. हमारा ये भी मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनियंत्रित स्क्रीन टाइम बच्चों के व्यवहार, ध्यान क्षमता और सुरक्षा पर गंभीर असर डाल रहे हैं. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया जाता है.

आंध्र प्रदेश में क्या हैं नियम?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बहुत जल्द 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को लागू करने की घोषणा की है. आंध्र प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने के उपायों पर विचार कर रही था. वहीं आईटी मंत्री नारा लोकेश द्वारा सुझाए प्रस्ताव का जिक्र करते हुए सीएम नायडू ने कहा कि सरकार तीन महीने के भीतर राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग से रोकने के लिए विराट कार्यक्रम शुरू करेगी. 

नियमों पर मंथन जारी

सीएम नायडू ने ये भी कहा, 'सरकार 13-16 आयु वर्ग के लिए संभावित नियमों पर भी चर्चा कर रही है और व्यापक सहमति के आधार पर निर्णय लेगी. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बच्चों पर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव न पड़े इसलिए बच्चों की भलाई और उनकी सुरक्षा के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे।

Add Zee News as a Preferred Source

कर्नाटक में भी अहम फैसला

बच्चों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल के दुस्प्रभाव रोकने के लिए, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, '16 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगेगा'.

आपको बताते चलें कि हाल ही में, वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग में सीएम सिद्धारमैया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर बैन लगाने पर उनकी राय मांगी थी. इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव और आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने भी इसी तरह की बात कही थी. जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने अपनी योजना का ऐलान कर दिया है.

ये भी पढ़ें- बच्चों के हाथ से छिनेगा फोन! सरकार का खास प्लान तैयार, जानिए कितनी उम्र तक लग सकता है बैन

अमेरिका-यूरोप के कई शहरों में है बैन

आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स से बच्चों को दूर रखने के लिए दुनियाभर के कई शहरों में बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पहले से प्रतिबंध हैं. अब आंध्र और कर्नाटक में जो राज्य इन प्रतिबंधों को पहले लागू करेगा, वो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.

अमेरिका के टेक्सास और अर्कांसस समेत कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं, जिनमें टीनएजर्स को सोशल मीडिया अकाउंट रखने या बनाने के लिए अपने पैरैंट्स की मंजूरी लेना जरूरी है. अमेरिका के हर राज्य ने अपने-अपने अनुसार बच्चों की उम्र का क्राइटेरिया बनाया है. ये कहीं 16 साल तो कहीं 18 साल रखे गए हैं. इसी तरह यूरोप के देशों ने भी बच्चों की एज लिमिट तय कर रखी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

social media

Trending news

बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान