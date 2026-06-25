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जाति के नाम पर बिखरता समाज : सभ्यता के सामने खड़ा सबसे बड़ा संकट

भारत हजारों वर्षों से विविधताओं में एकता का प्रतीक रहा है. यहाँ अनेक भाषाएँ, संस्कृतियाँ, परंपराएँ और सामाजिक समूह एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माने जाते थे. भारतीय समाज की मूल आत्मा समरसता, सह-अस्तित्व और कर्मप्रधान जीवन-दर्शन रही है. यही कारण था कि भारत ने विश्व को "वसुधैव कुटुम्बकम्" और "सर्वे भवन्तु सुखिनः" जैसे सार्वभौमिक विचार दिए

Written ByShyam Sundar SharanEdited By:Haresh Kumar
Published: Jun 25, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:12 PM IST
जाति के नाम पर बिखरता समाज : सभ्यता के सामने खड़ा सबसे बड़ा संकट

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