स्थिति तब और भयावह हो जाती है, जब अपराध और न्याय भी जाति के आधार पर देखे जाने लगते हैं. यदि कोई अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचार का आरोपी, आतंकवादी या उग्रवादी कानून के शिकंजे में आता है, तो सबसे पहले उसकी जाति पर चर्चा शुरू हो जाती है. यदि वह अपनी जाति का है, तो उसके बचाव में तर्क गढ़े जाते हैं, जुलूस निकलते हैं और सोशल मीडिया पर समर्थन अभियान चलने लगते हैं. दूसरी ओर यदि पीड़ित दूसरी जाति का है, तो उसके दर्द को भी जातीय चश्मे से देखा जाता है. अपराध की कोई जाति नहीं होती और न्याय का कोई गोत्र नहीं होता. जब समाज अपराधी और पीड़ित का मूल्यांकन जाति के आधार पर करने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि नैतिकता का पतन शुरू हो चुका है.