"मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का.
धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का..
पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर,
जाति-जाति का शोर मचाते केवल कायर, क्रूर.."
— रामधारी सिंह 'दिनकर'
भारत हजारों वर्षों से विविधताओं में एकता का प्रतीक रहा है. यहाँ अनेक भाषाएँ, संस्कृतियाँ, परंपराएँ और सामाजिक समूह एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माने जाते थे. भारतीय समाज की मूल आत्मा समरसता, सह-अस्तित्व और कर्मप्रधान जीवन-दर्शन रही है. यही कारण था कि भारत ने विश्व को "वसुधैव कुटुम्बकम्" और "सर्वे भवन्तु सुखिनः" जैसे सार्वभौमिक विचार दिए. दुर्भाग्य से आज वही समाज जातीय विभाजन के ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र, ज्ञान और कर्म से पहले उसकी जाति से तय की जाने लगी है. यह प्रवृत्ति केवल सामाजिक विकृति नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के सामने खड़ा एक गंभीर संकट है.
भारतीय इतिहास में वर्ण व्यवस्था काउल्लेख अवश्य मिलता है, किंतु उसका मूल आधार जन्म नहीं, बल्कि कर्म, गुण और दायित्व था. ब्राह्मण ज्ञान के, क्षत्रिय सुरक्षा के, वैश्य व्यापार एवं कृषि के और शूद्र सेवा एवं उत्पादन के दायित्व निभाते थे. महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, वेदव्यास और सत्यकाम जाबाल जैसे अनेक उदाहरण बताते हैं कि व्यक्ति का सम्मान उसके कर्म और तप से होता था, जन्म से नहीं. समय के साथ यही व्यवस्था विकृत होती गई. जन्म आधारित जातियाँ बनीं, फिर उपजातियाँ बनीं और समाज हजारों छोटे-छोटे वर्गों में बँटता चला गया.
स्वतंत्र भारत के संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मार्ग दिखाया. बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने ऐसा भारत बनाने का सपना देखा, जहाँ हर नागरिक को समान अवसर मिले. सामाजिक न्याय की व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि सदियों से वंचित समाज मुख्यधारा में आए. किंतु आज सामाजिक न्याय और जातीय उन्माद के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है. अवसर की समानता आवश्यक है, लेकिन हर उपलब्धि और हर घटना को जातीय चश्मे से देखना समाज को विघटन की ओर ले जा रहा है.
आज किसी युवा का प्रशासनिक सेवा में चयन हो, कोई छात्र परीक्षा में अव्वल आए, कोई खिलाड़ी पदक जीते, कोई वैज्ञानिक नई खोज करे या कोई नेता चुनाव जीत जाए—सबसे पहले उसकी जाति खोजी जाती है. उसकी मेहनत, प्रतिभा और संघर्ष पीछे छूट जाते हैं. समाज का एक वर्ग उस सफलता को अपनी जाति की उपलब्धि मानकर उत्सव मनाता है, जबकि दूसरा वर्ग उसी दृष्टि से उसकी आलोचना करता है. यह मानसिकता प्रतिभा का सम्मान नहीं करती, बल्कि समाज को खाँचों में बाँटती है.
स्थिति तब और भयावह हो जाती है, जब अपराध और न्याय भी जाति के आधार पर देखे जाने लगते हैं. यदि कोई अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचार का आरोपी, आतंकवादी या उग्रवादी कानून के शिकंजे में आता है, तो सबसे पहले उसकी जाति पर चर्चा शुरू हो जाती है. यदि वह अपनी जाति का है, तो उसके बचाव में तर्क गढ़े जाते हैं, जुलूस निकलते हैं और सोशल मीडिया पर समर्थन अभियान चलने लगते हैं. दूसरी ओर यदि पीड़ित दूसरी जाति का है, तो उसके दर्द को भी जातीय चश्मे से देखा जाता है. अपराध की कोई जाति नहीं होती और न्याय का कोई गोत्र नहीं होता. जब समाज अपराधी और पीड़ित का मूल्यांकन जाति के आधार पर करने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि नैतिकता का पतन शुरू हो चुका है.
सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि यह जातीय मानसिकता अब केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही. 1990 के दशक तक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जाति का प्रश्न लगभग गौण था. विद्यार्थी अपने शिक्षक का सम्मान उसके ज्ञान और व्यक्तित्व के कारण करते थे और शिक्षक विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनकी योग्यता और अनुशासन के आधार पर करते थे. किसी छात्र को यह जानने में रुचि नहीं होती थी कि उसका शिक्षक किस जाति का है और शिक्षक भी विद्यार्थियों की जातीय पहचान के आधार पर व्यवहार नहीं करते थे.
आज स्थिति तेजी से बदल रही है. जो प्रवृत्ति कभी कुछ विश्वविद्यालयों तक सीमित थी, वह अब गाँव के प्राथमिक विद्यालयों और मध्य विद्यालयों तक पहुँच चुकी है. अनेक स्थानों पर शिक्षक विद्यार्थियों को और विद्यार्थी शिक्षकों को जाति के चश्मे से देखने लगे हैं. शिक्षा, जिसका उद्देश्य मनुष्य को संकीर्णताओं से मुक्त करना था, वही स्वयं जातीय पूर्वाग्रहों की गिरफ्त में आती दिखाई दे रही है. यदि विद्यालय ही सामाजिक समरसता के केंद्र न रहें, तो भविष्य की पीढ़ियों से हम कैसी अपेक्षा करेंगे?
यह विष शिक्षा तक सीमित नहीं है. अस्पताल, ब्लॉक कार्यालय, थाना, सरकारी दफ्तर, पंचायत, न्यायालय और प्रशासनिक कार्यालय—लगभग हर जगह समाज में यह आशंका गहराती जा रही है कि कहीं निर्णय नियम और न्याय से अधिक जातीय आग्रहों से प्रभावित तो नहीं हो रहे. यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा करता हो, लेकिन समाज में इस प्रकार का अविश्वास बढ़ना भी लोकतंत्र और प्रशासन के लिए गंभीर खतरे का संकेत है.
राजनीति में स्थिति और अधिक चिंताजनक है. कभी नेतृत्व का आधार विचार, संघर्ष, त्याग और जनसेवा हुआ करता था. आज अनेक स्थानों पर नेतृत्व का आधार जाति, वंश, गोत्र और धन बनता जा रहा है. परिणामस्वरूप ऐसे लोग भी सार्वजनिक जीवन में आगे आ जाते हैं जिनमें न नेतृत्व क्षमता होती है, न दूरदृष्टि और न सामाजिक संवेदनशीलता. चुनाव विकास के मुद्दों पर कम और जातीय गणित पर अधिक लड़े जाते हैं. यही कारण है कि समाज भी धीरे-धीरे उसी दिशा में सोचने लगता है.
इस जातीय विष का प्रभाव अब कला और संस्कृति पर भी दिखाई देने लगा है. किसी गायक, अभिनेता, लोक कलाकार, साहित्यकार या कवि का मूल्यांकन उसकी कला से अधिक उसकी जाति के आधार पर होने लगा है. अलग-अलग सामाजिक समूह अपने-अपने जातीय कलाकारों को बढ़ावा देने को गौरव का विषय मानने लगे हैं. कला का उद्देश्य समाज को जोड़ना था, लेकिन यदि कला भी जातीय सीमाओं में बँध जाए, तो यह सांस्कृतिक पतन का संकेत है.
सोशल मीडिया ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है. किसी घटना के तथ्य सामने आने से पहले ही जातीय पहचान के आधार पर समर्थन और विरोध शुरू हो जाता है. अफवाहें फैलती हैं, समाज में अविश्वास बढ़ता है और सत्य पीछे छूट जाता है. यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी किसी बाहरी चुनौती.
महाकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने दशकों पहले चेताया था कि वीरता, ज्ञान और तप की कोई जाति नहीं होती. उन्होंने लिखा—"जाति-जाति का शोर मचाते केवल कायर, क्रूर." यह केवल कविता नहीं, बल्कि भारतीय समाज के लिए चेतावनी है. इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है, जिन्होंने समाज को जोड़ा, न कि उन्हें जिन्होंने उसे बाँटने का काम किया.
आज आवश्यकता किसी नई जातीय बहस की नहीं, बल्कि नई सामाजिक चेतना की है. बच्चों को यह सिखाना होगा कि व्यक्ति का परिचय उसकी जाति नहीं, उसका चरित्र है; उसका गोत्र नहीं, उसका कर्म है; उसका वंश नहीं, उसकी मानवता है. सामाजिक न्याय का अर्थ अवसर की समानता है, न कि जातीय कट्टरता. यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को जाति की दीवारों में कैद कर देंगे, तो वे एक आधुनिक भारत नहीं, बल्कि बिखरे हुए समाज की विरासत पाएँगे.
यदि समय रहते इस बढ़ती हुई जातीय मानसिकता पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह सामाजिक कैंसर के उस चौथे चरण में पहुँच सकती है, जहाँ से वापसी अत्यंत कठिन होगी. आज सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी राजनीति और सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति योगदान से किया जाए.
भारत की आत्मा जाति में नहीं, समरसता में बसती है. जिस दिन समाज यह स्वीकार कर लेगा कि सम्मान जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है, उसी दिन भारत फिर से उस दिशा में आगे बढ़ेगा जहाँ मनुष्य की पहचान उसकी जाति नहीं, उसकी मानवता होगी. यही भारतीय संस्कृति का सार है, यही संविधान की भावना है और यही भविष्य के भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता भी.