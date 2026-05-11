'अदालतों के अनकहे किस्से सामने लाती हैं SG तुषार मेहता की किताबें', विमोचन समारोह में बोले अमित शाह और CJI

Tushar Mehta Books Release News: भारत मंडपम में रविवार को सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता की दो किताबों का विमोचन किया है. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और सीजेआई सूर्यकांत समेत कई कानूनी हस्तियां समारोह में मौजूद रहीं. समारोह में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि तुषार मेहता की किताबें अदालतों के कई अनकहे किस्से सामने लाती हैं.
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Supreme Court Tushar Mehta Book Release News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती विभिन्न संस्थाओं के टकराव में नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन, संवाद और पारस्परिक सम्मान में निहित है. उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि संविधान ने संस्थाओं को संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि एक-दूसरे को संतुलित करने के लिए बनाया है.
अमित शाह ने कहा कि संविधान के 76 वर्षों के सफर में भारत ने लोकतंत्र की जड़ों को बेहद मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि 1947 से अब तक संसद और विधानसभाओं के माध्यम से हुए बड़े बदलावों को बिना खून का एक कतरा बहाए स्वीकार किया गया है. यह भारत के लोकतंत्र की गहराई और परिपक्वता को दर्शाता है. इसमें न्यायपालिका और संविधान का बड़ा योगदान है.
गृह मंत्री अमित शाह, सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता की दो किताबों - The Bench, the Bar and the Bizarre और The Lawful and the Awful के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे. भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के कई जज, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉनी जनरल आर वेंकटरमनी और वरिष्ठ वकील शामिल थे. समारोह का माहौल औपचारिक होने के बावजूद हल्का-फुल्का और हास्य से भरपूर रहा.
अमित शाह ने तुषार मेहता की कानून से इतर साहित्य और उर्दू शायरी में गहरी रुचि का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि तुषार मेहता से मेरी मित्रता करीब 30 साल पुरानी है. साहित्य के प्रति उनकी रुचि केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है. उनके मित्र अच्छी तरह जानते हैं कि वह उर्दू शेरो-शायरी और गजलें बड़े उत्साह से साझा करते हैं.
अमित शाह ने तुषार मेहता की लेखन शैली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कानून की गंभीरता और मर्यादा को बनाए रखते हुए अदालतों के भीतर छिपे हास्य, व्यंग्य और मानवीय पक्ष को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया है. हालांकि उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में चुटकी भी ली. अमित शाह ने कहा कि तुषार भाई ने आधा-अधूरा साहस दिखाया है. बेहतर होता अगर भारतीय अदालतों के अनुभव भी इसमें शामिल किए जाते.
दरअसल इससे पहले तुषार मेहता ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने भारतीय अदालतों के प्रसंग इसलिए शामिल नहीं किए क्योंकि उन्हें अभी भारत में वकालत भी करनी है.
इस मौके पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि तुषार मेहता ने कानून जैसी गंभीर दुनिया में भी हास्य खोज निकालने का असाधारण काम किया है. उन्होंने कहा कि इन दोनों किताबों को पढ़ना ऐसा अनुभव देता है जैसे कोई कोर्टरूम ड्रामा अचानक स्टैंड-अप कॉमेडी में बदल गया हो. चीफ जस्टिस ने कहा कि ये किताबें कानूनी पेशे के गंभीर चेहरे के पीछे छिपे हास्य, व्यंग्य और मानवीय पक्ष को सामने लाती हैं. तुषार मेहता की किताबें यह याद दिलाती हैं कि कानून सिर्फ आदेश और फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें हास्य और मानवीय भावनाएं भी होती हैं.
चीफ जस्टिस ने तुषार मेहता की तारीफ करते हुए कहा कि किताबों में उनकी गहरी रिसर्च साफ नज़र आती है. इन किताबों में ऐसे अनेक किस्से शामिल हैं जहां वकीलों की हाजिरजवाबी, जजों की टिप्पणियां और अदालती परिस्थितियां पाठकों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मजाकिया अंदाज़ में कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता जैसे व्यस्त व्यक्ति ने दो-दो किताबें लिखने का समय आखिर कैसे निकाल लिया. उन्होंने मजाकिया अदांज में कहा कि संभवतः तुषार भाई ने भगवान से दिन का 25वां घंटा उधार लिया होगा या फिर कोर्ट नंबर-1 में फाइल पढ़े जाने के दौरान के समय को लेखन में बदल दिया होगा.
अपने संबोधन के दौरान चीफ जस्टिस ने भारतीय अदालतों के कई रोचक प्रसंग भी सुनाए. उन्होंने बताया कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने पूर्व अटॉर्नी जनरल जी. रामास्वामी से पूछा कि “क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं?”
इस पर रामास्वामी ने अपने शांत अंदाज में जवाब दिया 'माई लॉर्ड्स ने मुझे बहुत कठिन स्थिति में डाल दिया है. अगर मैं हां कहूं तो अदालत की अवमानना होगी और अगर ‘ना’ कहूं तो अदालत में झूठ बोलना पड़ेगा.' यह सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच ठहाके गूंज उठे.
चीफ जस्टिस ने एक और दिलचस्प घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक नाराज वकील बहस के बाद गुस्से में अदालत से बाहर निकल गए. तब जज ने उन्हें वापस बुलाकर कहा, इस अंजुमन में आपको आना है बार-बार, दीवार-ए-दर को गौर से पहचान लीजिए.
चीफ जस्टिस ने मजाकिया अंदाज़ में कहा कि तुषार मेहता को अपनी अगली किताब भारतीय न्याय व्यवस्था पर लिखनी चाहिए, क्योंकि यहां भी रोचक घटनाओं और हास्य की कोई कमी नहीं है.
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