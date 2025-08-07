सामने बैठे थे CJI, तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़, क्यों पसरा कोर्ट रूम में सन्नाटा?

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई की कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक ऐसी दलील दी कि कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया और लोग उन्हें देखने लगे. जानिए आखिर उन्होंने कोर्ट रूस में ऐसा क्या किया?
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक ऐसी दलील दी है कि लोग दंग रह गए. जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि ईडी को जो 23000 करोड़ रुपये की ब्लैक मनी मिली है उसे पीड़ितों में बांट दी जाएं. जैसे ही उन्होंने ये दलील दी तो कोर्ट रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया और लोगों की निगाहें सॉलिसिटर जनरल के ऊपर चली गई. उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब CJI गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेच भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड से जुड़ी JSW स्टील की समाधान योजना पर पुराने फैसले की समीक्षा कर रही थी.
चल रही थी सुनवाई
ये वाकया तब हुआ जब बेंच सुप्रीम कोर्ट के 2 मई के विवादास्पद फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई कर रही थी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड के लिे जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान याचिका को खारिज करते हुए इसे दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का उल्लंघन बताया था और इसके बाद कोर्ट ने आईबीसी के तहत बीएसपीएल के परिसमापन का आदेश दिया था.
दी गई दलील
हालांकि 31 जुलाई को CJI बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 31 जुलाई को ये फैसला वापस ले लिया था और इससे संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई का फैसला किया था. सुनवाई के दौरान यहां पर एक वकील ने बीपीएसएल मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का भी हवाला दिया. जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने हंसते हुए कहा कि 'ईडी यहां भी मौजूद है'. इसके बाद जवाब देते हुए सॅालिसिटर जनरल ने कहा कि मैं एक तथ्य बताना चाहता हूं कि और यह है कि कहीं पर बरामद धन सरकारी खजाने में नहीं रहता है ये वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को दे दिया जाता है. साथ ही साथ कहा कि ईडी ने 23,000 करोड़ रुपये (काला धन) बरामद कर पीड़ितों को दिए हैं.
F&Q
सवाल- भूषण स्टील प्लांट क्या बनाती थी?
जवाब- भूषण स्टील प्लांट कोल्ड रोल्ड कॉइल, गैल्वनाइज्ड कॉइल, और प्री-पेंटेड कॉइल बनाती थी.
सवाल- किस नंबर की कंपनी थी भूषण स्टील?
भूषण स्टील को एक समय टाटा स्टील बीएसएल के रूप में जाना जाने लगा था. यह कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी सेकेंड्री स्टील उत्पादक कंपनी थी.
