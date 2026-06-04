'कुछ ऐसी ताकतें भी हैं, जो भारत को नहीं बढ़ने देना चाहती', नागपुर में क्या बोले RSS चीफ भागवत?

नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के चीफ ने एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अब भारत का समय आ गया है। भारत को अब पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ना होगा.
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RSS Chief Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम के दौरान कई बाते कहीं. उन्होंने कहा कि हम अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुनिया उन्हीं की बात सुनती है, जिसके पास शक्ति होती है. आरएसएस चीफ ने कहा कि केवल सच होना ही काफी नहीं है, सम्मान केवल शक्ति से ही मिलता है.
आरएसएस चीफ ने कहा कि आज के समय में दुनिया ऐसी हो गई है, जहां शक्तिशाली लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं. वहीं, कमजोरों को झुकना पड़ता है. उन्होंने ईरान-अमेरिका के बीच जारी संघर्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज के समय बम गिराना, तेल रोकना यह सब कुछ शक्ति के कारण ही होता है.
कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस चीफ ने कहा कि अब भारत का समय आ गया है. भारत को अब पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ना होगा. हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन इसमें बाधाएँ भी हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं, और कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो नहीं चाहतीं कि भारत मज़बूत बने.
आरएसएस चीफ ने कहा कि छोटी-छोटी बातों का बहाना बनाकर सामाजिक जीवन में अशांति फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, और ऐसी गतिविधियां लगातार जारी हैं. यह मानते हुए कि इन मूल्यों और परंपराओं के मजबूत होने से दुनिया में भारत का कद बढ़ेगा, कई ताकतें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करने और उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं. इस बारे में विस्तार से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है; स्थिति आप सभी के सामने है.
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