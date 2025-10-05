मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर उठे सवाल, क्या है पूरा मामला

Corruption News in Kerala Temples: केरल में मंदिरों का प्रशासन करने वाले सरकारी देवस्वोम बोर्ड पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. राज्य के एक प्रभावी नेता ने बोर्ड के कर्मचारियों पर मंदिर में आने वाले दान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.
Devaswom Board Corruption Allegations News: केरल में मंदिरों के प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. इस बार आरोप और भी गंभीर हैं और वह है गुप्त समूहों की ओर से अमीर भक्तों से पैसों की उगाही का. यह दावा किसी छोटे नेता का नहीं, बल्कि प्रभावशाली एझावा समुदाय के मार्गदर्शक और श्री नारायण धर्म परिपालना योगम (SNDP) के महासचिव वेल्लप्पल्ली नटेशन का है.
नटेशन ने आरोप लगाया है कि देवस्वोम बोर्डों के अधीन आने वाले कई मंदिरों में कुछ कर्मचारी और बिचौलिए मिलकर सीक्रेट ग्रुप्स बना चुके हैं. ये लोग अमीर भक्तों को निशाना बनाकर उनसे भारी रकम वसूलते हैं. उन्होंने कहा कि भक्त मंदिर में चढ़ावा विश्वास और आस्था के नाम पर देते हैं, लेकिन जब वही चढ़ावा कुछ लोगों की जेब में चला जाए तो यह न सिर्फ भ्रष्टाचार है बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ भी है.
'सरकारी दखलंदाजी ने दूर की पारदर्शिता'
नटेशन ने अपने मुखपत्र योगानंदम में लिखा कि देवस्वोम बोर्डों का ढांचा भले ही स्वायत्त कहा जाता है, पर हकीकत यह है कि इनके शीर्ष पद राजनीतिक नियुक्तियों से भरे जाते हैं. इससे प्रबंधन पर राजनीति हावी हो जाती है. उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार को मंदिर प्रशासन में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन लंबे समय से चली आ रही सरकारी दखलंदाजी ने मंदिरों को पारदर्शिता से दूर कर दिया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि आज देवस्वोम प्रशासन में अच्छे कामों से ज्यादा गड़बड़ियां हो रही हैं. सरकार को भी इन कुप्रबंधनों का बोझ उठाना पड़ता है और उसकी छवि खराब होती है. नटेशन ने बड़े मंदिरों की लेखा-जोखा प्रणाली पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि कई जगहों पर सही ऑडिट तक नहीं होता. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कारोबारी विजय माल्या की ओर से दिया गया सोना सबरीमाला में दर्ज ही नहीं मिला.
UDF ने की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग
नटेशन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सबरीमाला मंदिर में सोने की परत चढ़ाने को लेकर विवाद और भी गहरा गया है. हाल ही में एक कारोबारी के घर से मंदिर का द्वारपालक का आधार मिलने के बाद सवाल और गंभीर हो गए हैं. जानकारों के मुताबिक, सबरीमाला के अलावा गुरुवायूर, चोट्टानिक्कारा, इट्टुमानूर, वैकम और त्रिपुनिथुरा जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में भी ऐसी गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है. ये मंदिर भी सालाना करोड़ों की आय देते हैं.
विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. फ्रंट के संयोजक अडूर प्रकाश ने कहा कि सबरीमाला विवाद की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य क्राइम ब्रांच से जांच कराना न्यायपूर्ण नहीं होगा. प्रकाश ने कहा कि जब मंदिर में लूट का आरोप लगा है, तो यह साफ होना चाहिए कि इसमें बोर्ड के अधिकारी शामिल थे या नहीं.
बोर्ड में भ्रष्टाचार से टूट रहा लोगों का भरोसा
वहीं त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने इस मामले में अपनी सफाई दी है. बोर्ड ने कहा कि वह इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और 1998 से अब तक सबरीमाला में सोने की कमी व प्रायोजकों के नाम पर दुरुपयोग की जांच की मांग करेगा.
इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर आम भक्तों पर पड़ा है. जिन मंदिरों को लोग भक्ति और विश्वास का केंद्र मानते आए, वहीं अब भ्रष्टाचार और उगाही के आरोप सुनकर लोग आहत हैं. कई श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर आस्था के मंदिरों में ही पारदर्शिता नहीं होगी तो भक्तिभाव टूटेगा और मंदिरों की पवित्रता पर भी गहरी चोट पहुंचेगी.
