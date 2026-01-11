108 घोड़ों की शौर्य यात्रा और शंखनाद की गूंज, सोमनाथ में PM मोदी ने हजारों साल की विरासत को किया नमन

pm modi visit pm modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी गुजरात यात्रा के पहले दिन का सार साझा करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर हमेशा पवित्रता और आस्था का प्रतीक है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मंदिर की पवित्रता पीढ़ियों तक लोगों को मार्गदर्शन देती रही है. इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की, ओंकार मंत्र का जाप किया और ड्रोन शो देखा है. यह आयोजन सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा था.

9:45 बजे शौर्य यात्रा में लेंगे भाग

प्रधानमंत्री आज सुबह 9:45 बजे शौर्य यात्रा में भाग लेंगे. यह यात्रा उन अनगिनत वीरों को सम्मानित करने के लिए होती है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है. इस यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक यात्रा भी शामिल होगी, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है. इसके बाद पीएम मोदी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे.

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 जनवरी से 11 जनवरी तक मनाया जा रहा है. यह पर्व महमूद गजनवी के 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले की 1,000वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया है. इस हमले के बाद मंदिर कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित हुआ, लेकिन इसका अस्तित्व हमेशा लोगों की आस्था में जीवित रहा. सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि यह विश्वास, पहचान और सभ्यता के गौरव का प्रतीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरदार वल्लभभाई पटेल ने पुनर्निर्माण का लिया था संकल्प

सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प सरदार वल्लभभाई पटेल ने 12 नवंबर 1947 को लिया था. उन्होंने मंदिर की बर्बादी के अवशेषों का निरीक्षण किया और इसे फिर से खड़ा करने का निर्णय लिया. जनता की भागीदारी से इसका निर्माण पूरा हुआ और 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में मंदिर का उद्घाटन किया गया था. इस वर्ष 2026 में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है.

आज सोमनाथ मंदिर, जो 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है, अरब सागर के किनारे शानदार रूप से स्थित है. इसके 150 फीट ऊंचे शिखर ने सदियों से आस्था और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बने रहने का संदेश दिया है. मंदिर की पुनर्निर्मित भव्यता और उसकी ऐतिहासिक महत्ता देशवासियों में गौरव और सभ्यता के प्रति आत्म-सम्मान को बनाए रखती है.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'