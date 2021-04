मां की मौत के बाद Ambulance का इंतजार करता रहा बेटा, जब नहीं मिली मदद तो Bike पर शव लेकर पहुंचा श्मशान घाट

हैदराबाद: कोरोना (Corona) महामारी के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. मरीजों को न अस्पताल में जगह मिल रही है और न ऑक्सीजन. इतना ही नहीं एंबुलेंस (Ambulance) के लिए भी उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के श्रीकाकुलम से आए ऐसे ही एक मामले ने देश को हिलाकर रख दिया है. यहां एंबुलेंस न मिलने पर एक महिला के शव को परिवार वालों को बाइक पर श्मशान घाट ले जाना पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

50 वर्षीय मृतक महिला में कोरोना के लक्षण (Corona Symptoms) थे और वह अपनी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही थीं. लेकिन इससे पहले कि रिपोर्ट आती उनकी मौत हो गई. मृतका का नाम जी चेन्चुला (G Chenchula), वह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मंडासा मंडल गांव की रहने वाली थीं. उन्हें सोमवार अस्पताल ले जाया गया था पर तबीयत बिगड़ने के चलते उनका निधन हो गया.

At a time when fear of #COVIDSecondWave grips #Srikakulam dist, a family was forced to shift the body of a 50 yr old woman on a bike after their attempts to arrange #ambulance to take her back to their hamlet, failed on Monday. She was waiting for test results. @JanaSenaParty pic.twitter.com/5xeg1NUe4R

— Keelu Mohan (@keelu_mohan) April 27, 2021