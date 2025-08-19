सोती लड़कियों पर रखता था बुरी नजर, रेप के 4 मामलों में फंसा इस राजकुमारी का बेटा; वीडियो भी बनाता था

Norway news: मारियस बोर्ग होइबी (marius borg hoiby) के खिलाफ 32 अपराधिक केसों की बात करें तो बलात्कार के चार, घरेलू हिंसा और महिलाओं की जानकारी या सहमति के बिना उनके प्राइवेट पार्ट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग करने जैसे कई आरोप लगे हैं.
Trending Photos
Sexual harassment and assault: नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस के बेटे के खिलाफ कई लड़कियों और महिलाओं ने 32 गंभीर अपराधों का आरोप लगाया है. मारियस के खिलाफ दर्ज मामलों की बात करें तो उनके खिलाफ बलात्कार के चार और हिंसा और हमला करने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं. क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट और क्राउन प्रिंस हाकोन के बीच शादी से पहले एक रिश्ते से पैदा हुए मारियस बोर्ग होइबी पिछले साल 4 अगस्त को अपनी गर्लफ्रेंड पर हमला करने के संदेह में हुई गिरफ्तारी के बाद से ही जांच के दायरे में हैं.
देश की जनता में भारी आक्रोश
नॉर्वे की गिनती दुनिया के कुछ खास और खुशहाल देशों में होती है. ऐसे में देश की जनता के भीतर नाराजगी है. क्राउन प्रिंसेस के बेटे पर बलात्कार के चार मामलों के अलावा लगे आरोपों में एक पूर्व साथी के खिलाफ घरेलू हिंसा और एक अन्य पूर्व साथी के खिलाफ हिंसा, शांति भंग करने, बर्बरता और निरोधक आदेशों के उल्लंघन के कई मामले शामिल हैं.
प्राइवेट पार्ट्स की रिकॉर्डिंग का आरोप
'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी वकील स्टर्ला हेनरिक्सबो ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि आरोपी पर कई महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स के वीडियो बनाने का भी आरोप है, जो उन्होंने महिलाओं की मर्जी के बगैर रिकॉर्ड किए. उन्होंने कहा, अभियोग में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अधिकतम सजा 10 साल तक की कैद है. देश के कानून के हिसाब से ये बहुत गंभीर कृत्य हैं जो लंबे समय तक चलने वाले निशान छोड़ सकते हैं. हेनरिक्सबो ने जोर देकर कहा, 'मारियस बोर्ग होइबी शाही परिवार का सदस्य है, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि उसे किसी तरह की छूट या राहत मिल सकती है.
FAQ
सवाल- देश की जनता क्या सोचती है?
जवाब- जनता खुलासे के बाद राजघराने से जुड़े आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रही है.
सवाल- राजघराने की प्रतिक्रिया?
जवाब- कोई खास बयान नहीं आया.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.