'मैं लौटकर खुश हूं, पति को भी वापस लाया जाए', अब भारत में ही बच्चे को जन्म देंगी बांग्लादेश से लौटीं गर्भवती सोनाली खातून

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गर्भवती सोनाली खातून की भारत वापसी हुई है. वो 6 महीने बाद अपने आठ साल के बेटे के साथ बांग्लादेश से लौट आईं. सोनाली खातून का परिवार मालदा सीमा के रास्ते भारत लौटा.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:24 AM IST
Sonali Khatun Return In India: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गर्भवती सोनाली खातून की भारत वापसी हुई है. वो 6 महीने बाद अपने आठ साल के बेटे के साथ बांग्लादेश से लौट आईं. सोनाली खातून का परिवार मालदा सीमा के रास्ते भारत लौटा. सोनाली खातून ने भारत वापसी पर कहा कि 'मैं भारत लौटकर बहुत खुश हूं...मैं चाहती हूं कि मेरे पति भी सुरक्षित वापस आ जाएं.' बांग्लादेश में उन्हें कुल 103 दिनों तक 'कथित घुसपैठिया' बताकर हिरासत में रखा गया था.

एक याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी होने के बाद खातून और उनके बेटे को बांग्लादेश में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को सौंपा गया, जिसके बाद बीएसएफ मेहंदीपुर कैंप में सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं. मेडिकल जांच के लिए उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. अब डॉक्टर की अनुमति मिलते ही उन्हें बीरभूम स्थित उनके गांव भेजा जाएगा.

बांग्लादेश कैसे गई थीं?

अब सवाल ये है कि आखिर वो बांग्लादेश कैसे गई थीं? तो जान लीजिए कि 18 जून को सोनाली को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-26 की बंगाली बस्ती से गिरफ्तार किया गया था. जहां वो 2 दशथकों से रह रही थीं और कबाड़ और रैग-पिकिंग का काम कर रही थीं. पुलिस को उनके बांग्लादेशी होने का शक था.

बांग्लादेश में कहां रखा गया?

विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO के आदेश पर सोनाली, उनके पति दानिश, बेटा साबिर और बीरभूम के ही एक अन्य परिवार स्वीटी बीबी और उसके दो बच्चों को बांग्लादेश भेज दिया गया था. इन सभी 6 लोगों को 20 अगस्त से ही बांग्लादेश के चपाई नवाबगंज सुधार गृह में रखा गया.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति को बिना सही कानूनी प्रक्रिया के विदेशी नहीं ठहराया जा सकता. अदालत ने 1952 के भूमि रिकॉर्ड, 2002 की मतदाता सूची, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार और पैन जैसे दस्तावेजों को देखते हुए कहा कि पुलिस का 1998 में 'अवैध रूप से भारत में प्रवेश' का दावा गलत है.

अदालत ने क्या कहा था?

अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की थी कि 'अगर कोई कहता है कि वह भारत में पैदा हुआ और बड़ा हुआ है, तो उसके अधिकार हैं, उसकी बात सुनी जानी चाहिए.' 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि सोनाली और उनके बेटे को मानवीय आधार पर तुरंत भारत वापस लाया जाए. इसी आदेश के बाद उनकी घर वापसी संभव हो सकी है.

अब दिल्ली वापस लाया जाएगा

सोनाली खातून और उनके बेटे की वापसी के साथ ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि नाबालिग बच्चे की देखभाल की जाए और बीरभूम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी गर्भवती सोनाली खातून को पूरी मेडिकल सुविधा दें. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आखिर में सोनाली को दिल्ली वापस लाया जाए, क्योंकि यहीं से उन्हें गिरफ्तार कर बांग्लादेश भेजा गया था.

मानवता के आधार पर भारत में हुई वापसी

दरअसल, भारत में अवैध घुसपैठ का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है. सुरक्षा एजेंसियां बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई कर रही हैं. इस प्रक्रिया के तहत ही गर्भवती सोनाली खातून को भी इस साल बांग्लादेश भेज दिया गया था. फिर बांग्लादेश की अदालत ने बाद में उन्हें भारतीय नागरिक मानते हुए अपने देश से बाहर कर दिया. इस तरह वो दो देशों के बीच फंस गई थीं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर हस्तक्षेप किया और सरकार को उन्हें वापस लाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि वह सोनाली को अभी भी अवैध प्रवासी मानता है, लेकिन मानवता के आधार पर भारत वापसी की अनुमति दी गई है. इसका मतलब है कि सोनाली अपने दूसरे बच्चे को भारत में ही जन्म देगी.

ये भी पढ़ें: दोस्ती वाली डील डन... दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

