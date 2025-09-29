सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन, बोलीं- 4 साल पहले जब...

सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसी बीच, सोनम की पत्नी गीतांजलि सामने आईं.
Trending Photos
Geetanjali Angom on Pak Connection of Sonam Wangchuk: लद्दाख में भड़की हिंसा के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं. पुलिस ने जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें लद्दाख से दूर जोधपुर की जेल में भेजा गया है. सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसी बीच, सोनम की पत्नी गीतांजलि सामने आईं और उन्होंने पति की तरफ से सफाई पेश की.
गीतांजलि ने कहा कि सोनम निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. उन्होंने यह भी अपील की कि सरकार और प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच करें, ताकि सच सामने आ सके. लद्दाख में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को 48 घंटे से अधिक हो चुके हैं. लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वे लंबे समय से आंदोलनरत थे और इसी सिलसिले में भूख हड़ताल पर बैठे थे. इस बीच उन्हें हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं पत्नी गीतांजली?
गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी, डॉ. गीतांजलि अंगमो, मीडिया के सामने आईं. उन्होंने न सिर्फ पति की गिरफ्तारी बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों की भी कड़ी आलोचना की. गीतांजलि ने साफ शब्दों में कहा, 'चार साल पहले ही यह विच हंट शुरू हो गया था.' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि खुफिया ब्यूरो (IB) ने एफसीआरए (FCRA) को ब्लैकमेलिंग के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और लगातार सोनम वांगचुक पर दबाव बनाने की कोशिश की गई. गीतांजलि ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश है. लद्दाख में सोनम की गिरफ्तारी के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन अलर्ट पर है.
पति पर लगे आरोपों को गीतांजलि ने नकारा
लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगे हैं. कहा जा रहा है कि भूख हड़ताल के दौरान उनके भड़काऊ भाषण से भीड़ उत्तेजित हुई और लेह में हिंसा भड़क गई. इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि का कहना है कि उनके पति को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, 'जब से सोनम ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है, तभी से उन्हें टारगेट किया जा रहा है.'
यह भी पढ़ेंः विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.