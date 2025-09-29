Advertisement
trendingNow12941073
Hindi Newsदेश

सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन, बोलीं- 4 साल पहले जब...

 सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसी बीच, सोनम की पत्नी गीतांजलि सामने आईं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन, बोलीं- 4 साल पहले जब...

Geetanjali Angom on Pak Connection of Sonam Wangchuk: लद्दाख में भड़की हिंसा के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं. पुलिस ने जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें लद्दाख से दूर जोधपुर की जेल में भेजा गया है. सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसी बीच, सोनम की पत्नी गीतांजलि सामने आईं और उन्होंने पति की तरफ से सफाई पेश की.

गीतांजलि ने कहा कि सोनम निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. उन्होंने यह भी अपील की कि सरकार और प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच करें, ताकि सच सामने आ सके. लद्दाख में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को 48 घंटे से अधिक हो चुके हैं. लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वे लंबे समय से आंदोलनरत थे और इसी सिलसिले में भूख हड़ताल पर बैठे थे. इस बीच उन्हें हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं पत्नी गीतांजली?
गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी, डॉ. गीतांजलि अंगमो, मीडिया के सामने आईं. उन्होंने न सिर्फ पति की गिरफ्तारी बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों की भी कड़ी आलोचना की. गीतांजलि ने साफ शब्दों में कहा, 'चार साल पहले ही यह विच हंट शुरू हो गया था.'  उन्होंने आगे आरोप लगाया कि खुफिया ब्यूरो (IB) ने एफसीआरए (FCRA) को ब्लैकमेलिंग के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और लगातार सोनम वांगचुक पर दबाव बनाने की कोशिश की गई. गीतांजलि ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश है. लद्दाख में सोनम की गिरफ्तारी के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन अलर्ट पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

पति पर लगे आरोपों को गीतांजलि ने नकारा
लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगे हैं. कहा जा रहा है कि भूख हड़ताल के दौरान उनके भड़काऊ भाषण से भीड़ उत्तेजित हुई और लेह में हिंसा भड़क गई. इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि का कहना है कि उनके पति को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, 'जब से सोनम ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है, तभी से उन्हें टारगेट किया जा रहा है.'

यह भी पढ़ेंः विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Sonam WangchukLadakh

Trending news

सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
Sabarimala temple Gold Theft
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
PS Narasimha
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
Metro station
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
Priyanka Gandhi Vadra Nilambur visit
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय को लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
Karur Stampede
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय को लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
PM Modi
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
marriage registration
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
Maharashtra politics
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
;