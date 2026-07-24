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पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट और नए कानून के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, क्या अब खत्म हो जाएगा प्रदर्शन?

Sonam Wangchuk Hunger Strike News: पेपर लीक मुद्दे पर पिछले कई दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक मान गए हैं. फास्ट ट्रैक कोर्ट और नए कानून के आश्वासन के बाद उन्होंने गुरुवार देर रात अपना अनशन तोड़ दिया. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सूप पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया. सवाल है कि क्या अनशन खत्म होने के साथ ही जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन भी खत्म हो जाएगा.

Written ByNeeraj GaurEdited ByDevinder Kumar
Published: Jul 24, 2026, 01:17 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:31 AM IST
पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट और नए कानून के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, क्या अब खत्म हो जाएगा प्रदर्शन?

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Neeraj Gaur

Neeraj Gaur

नीरज गौड़ एक अनुभवी क्राइम और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं, जिनके पास 18+ वर्षों का रिपोर्टिंग अनुभव है. नीरज ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2008 में की थी. वर्ष 2013 से Zee News के साथ जुड़े हैं. नीरज क्राइम, इंटेलिजेंस, आतंकवाद, गैंगस्टर्स और प्रमुख जांच एजेंसियों जैसे CBI और ED से जुड़े मामलों को कवर करते हैं. दिल्ली निवासी नीरज ने BJMC का कोर्स किया है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई बड़ी और संवेदनशील खबरों को ग्राउंड लेवल पर कवर किया है. वर्ष 2025 में लाल किले के सामने हुए बम ब्लास्ट के वे पहले चश्मदीद पत्रकार थे, जिन्होंने सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग की. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. इसके अलावा नीरज ने 2008 के दिल्ली सीरियल बम धमाके, अन्ना हजारे का जनलोकपाल आंदोलन, आसाराम रेप केस और गिरफ्तारी, निर्भया गैंगरेप केस, एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को कवर किया है. 2020 में दिल्ली दंगे को भी उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है. 

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