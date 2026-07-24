/पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट और नए कानून के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, क्या अब खत्म हो जाएगा प्रदर्शन?

Sonam Wangchuk Hunger Strike Update: पेपर लीक मुद्दे पर पिछले कई दिनों से चल रहे बवाल के बाद अब राहत की कई खबरें सामने आने लगी हैं. पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात वीडियो मैसेज जारी कर पेपर लीक के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया. इसके बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने की खबर आई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह असप्ताल में जाकर सोनम वांगचुक से मिले और उनका हाल-चाल पूछा. इस दौरान सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो भी अस्पताल में मौजूद थीं.
Just now in the presence of Union Ministers Sh. JP Nadda, Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break… pic.twitter.com/RFCet7Oksy
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
दोनों मंत्रियों ने पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के सख्त स्टैंड से सोनम वांगचुक को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गुनहगारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. इसके लिए सरकार मौजूदा संसद सत्र में एक बिल लाने जा रही है. इसके साथ ही पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भी इंतजाम किया जा रहा है.
मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से अनुरोध किया कि वे अपना अनशन खत्म कर दें. सरकार उन्हें आश्वासन को हर हाल में पूरा करेगी. उनके अनुरोध और भरोसे के बाद सोनम भी मान गए. उन्होंने जेपी नड्डा के हाथों से अस्पताल में बना सूप पीकर अपना 26 दिनों से चला आ रहा अनशन तोड़ दिया और कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए.
जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा तो अस्पताल में लद्दाख ऑटोनोमस रीजन से जुड़े कई नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने अंगवस्त्र पहनाकर सोनम का सम्मान किया. सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी क्या जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. इस बारे में सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके का कोई बयान सामने नहीं आया है, जिसके चलते इस मुद्दे पर अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है.