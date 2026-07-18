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अस्पताल में भी भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक, 20 जुलाई को होगा संसद मार्च; पत्नी गीतांजलि ने बताई आगे की रणनीति

Sonam Wangchuk Admitted In Hospital: भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को आज सुबह दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल लेकर गई. इसको लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंग्मो ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमित रूप से सोनम की सेहत की निगरानी करने का निर्देश दिया था, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं दिया था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 18, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:14 PM IST
अस्पताल में भी भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक, 20 जुलाई को होगा संसद मार्च; पत्नी गीतांजलि ने बताई आगे की रणनीति

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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