/अस्पताल में भी भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक, 20 जुलाई को होगा संसद मार्च; पत्नी गीतांजलि ने बताई आगे की रणनीति

गीतांजलि ने बताया कि सोनम वांगचुक ने इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लेने से मना कर दिया और अपना उपवास जारी रखा. उन्होंने कहा,' सोनम वांगचुक 20 दिनों से उपवास कर रहे हैं और यह अभी भी जारी है. डॉक्टरों ने उन्हें इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देने की बात कही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उनका उपवास अभी भी चल रहा है.' उन्होंने सोनम के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमित रूप से सेहत की निगरानी करने का निर्देश दिया था, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं दिया था. गीतांजलि ने कहा,' हाई कोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती करने की कोई बात नहीं कही गई थी. उसमें बस यह कहा गया था कि किसी व्यक्ति की सेहत सबसे जरूरी है और समय-समय पर उसकी निगरानी की जानी चाहिए. उसमें अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं था. इसलिए, यह हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है. अभी कोई इलाज नहीं चल रहा है. सिर्फ निगरानी और टेस्ट किए जा रहे हैं और हम असल में किसी बाहरी लैब से टेस्ट करवाने जा रहे हैं.'