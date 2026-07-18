/अस्पताल में भी भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक, 20 जुलाई को होगा संसद मार्च; पत्नी गीतांजलि ने बताई आगे की रणनीति

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल कर रहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आज सुबह पुलिस सफदरजंग अस्पताल लेकर गई. इस बीच प्रदर्शन को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंग्मो ने शनिवार ( 18 जुलाई 2026) को कहा कि पुलिस की ओर से उन्हें अस्पताल ले जाने के बावजूद 20 जुलाई 2026 को संसद तक होने वाला मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा. उन्होंने कहा कि वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है.
'ANI'की रिपोर्ट के मुताबिक गीतांजलि ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा,' 20 जुलाई का मार्च तय है. शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना एग्जीक्यूटिव और पॉलिसी बनाने वालों की जिम्मेदारी है. हमारा काम उन्हें यह बताना है कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है.' उन्होंने कहा कि यह आंदोलन NEET पेपर लीक के मुद्दे से आगे बढ़कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक बड़ा अभियान बन गया है. गीतांजलि ने कहा,' यह आंदोलन केवल पेपर लीक के खिलाफ नहीं है. यह पूरे देश की अंतरात्मा को जगाने के लिए है और यह काफी हद तक हो भी चुका है.
गीतांजलि ने बताया कि सोनम वांगचुक ने इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लेने से मना कर दिया और अपना उपवास जारी रखा. उन्होंने कहा,' सोनम वांगचुक 20 दिनों से उपवास कर रहे हैं और यह अभी भी जारी है. डॉक्टरों ने उन्हें इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देने की बात कही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उनका उपवास अभी भी चल रहा है.' उन्होंने सोनम के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमित रूप से सेहत की निगरानी करने का निर्देश दिया था, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं दिया था. गीतांजलि ने कहा,' हाई कोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती करने की कोई बात नहीं कही गई थी. उसमें बस यह कहा गया था कि किसी व्यक्ति की सेहत सबसे जरूरी है और समय-समय पर उसकी निगरानी की जानी चाहिए. उसमें अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं था. इसलिए, यह हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है. अभी कोई इलाज नहीं चल रहा है. सिर्फ निगरानी और टेस्ट किए जा रहे हैं और हम असल में किसी बाहरी लैब से टेस्ट करवाने जा रहे हैं.'
गीतांजलि ने कहा कि उनका परिवार सोनम का कोई भी इलाज शुरू करने से पहले मेडिकल रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से जांच करना चाहता था. उन्होंने कहा,' क्योंकि वे हमारी मांगी गई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं और वे जो आंकड़े बता रहे हैं, जैसे पोटैशियम का लेवल 2.9 तक पहुंचना. कल यह 4.3 था, तो आज यह इतना बदल नहीं सकता था. हम कोई भी दवा देने से पहले किसी दूसरी लैब से इसकी पुष्टि करना चाहते हैं.' उन्होंने यह भी बताया कि वांगचुक शुगर नहीं ले रहे थे और केवल नमक वाला पानी पीकर अपना उपवास जारी रखे हुए थे. गीतांजलि ने आगे कहा,' मैं शुक्रगुजार हूं कि सरकार ने उन्हें यहां लाने की परवाह की, लेकिन आगे क्या करना है यह हम खुद तय करेंगे. इस मामले में सरकार के दखल की कोई जरूरत नहीं है. वह निश्चित रूप से कमजोर हैं. उनका मसल मास कम हो रहा है, जो किसी भी उपवास के दौरान होता है, लेकिन वह पूरी तरह होश में हैं और बेहद मजबूत हैं.'
'ANI' की रिपोर्ट के मुताबिक, सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बांबा ने बताया कि वांगचुक की हालत स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक उपवास करने की वजह से उन्हें कमजोरी और हल्का डिहाइड्रेशन है. डॉक्टर ने कहा,' सोनम वांगचुक सुबह करीब 7 बजकर 40 मिनट पर हमारे अस्पताल पहुंचे. लंबे समय तक उपवास के कारण वह थोड़े कमजोर हैं और उन्हें हल्का डिहाइड्रेशन है. इसके अलावा, उनके सभी जरूरी पैरामीटर स्थिर हैं. उनकी लगातार जांच और निगरानी की जा रही है और उनका इलाज चल रहा है.'