Advertisement
trendingNow13106784
Hindi Newsदेशआप कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं... केंद्र से ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट? सोनम वांगचुक केस में चीन-पाकिस्तान की चर्चा

'आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं...' केंद्र से ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट? सोनम वांगचुक केस में चीन-पाकिस्तान की चर्चा

सोनम वांगचुक को राहत मिलने के संकेत नहीं हैं. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिहा नहीं कर सकता है. उन्हें लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मामले में रासुका के तहत हिरासत में लिया गया है. प्रदर्शनों में चार लोग मारे गए थे और 150 से ज्यादा घायल हुए थे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं...' केंद्र से ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट? सोनम वांगचुक केस में चीन-पाकिस्तान की चर्चा

केंद्र सरकार ने पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक के गांधीवादी सिद्धांतों को 'दिखावा' बताया और उनके कथित भड़काऊ भाषणों का जिक्र करते हुए हिरासत को जायज ठहराने की कोशिश की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उनके बयानों को कुछ ज्यादा ही पढ़ (समझ) रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का इशारा शायद यह था कि सरकार बयानों के मायने ज्यादा निकाल रही है. आगे एक समय ऐसा आया जब इस केस में चीन और पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ. 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार मेडिकल ग्राउंड पर वांगचुक के हिरासत ऑर्डर का रिव्यू नहीं करेगी क्योंकि वह अभी ठीक हैं. मेहता ने कहा कि एक्टिविस्ट का जेल में ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें मामूली इंफेक्शन हुआ था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार से उनकी लगातार हिरासत पर फिर से विचार करने को कहा था. 

कोई भी निष्कर्ष पूरे भाषण से निकालिए...

Add Zee News as a Preferred Source

वांगचुक के एक भाषण का जिक्र करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और पी बी वराले की बेंच ने कहा कि एक्टिविस्ट खुद इस बात को लेकर परेशान थे कि लोग हिंसक विरोध प्रदर्शन करेंगे और कोई भी निष्कर्ष पूरा भाषण पढ़कर ही निकालना चाहिए. हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि भाषणों और बयानों का मकसद लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाना था. उन्होंने खुद को बचाने के लिए गांधी और उनके सिद्धांतों का नाम लिया. 

पढ़ें: राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में गिरिराज सिंह ने यह क्या दिखा दिया? खुद घिर गए

इस पर बेंच ने पूछा कि अगर कोई कहता है कि उसे इस बात की चिंता है कि लोग गांधीवादी सिद्धांत छोड़कर हिंसा का सहारा ले रहे हैं तो क्या यह आपत्तिजनक है? जब सरकार ने हाल के वर्षों में दिए उनके अलग-अलग भाषणों और इंटरव्यू का जिक्र किया तब बेंच ने सरकार से केवल उन्हीं का जिक्र करने को कहा, जिनकी वजह से पिछले साल सितंबर में हिंसा हुई थी. 

'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना, पति को क्या ये सब मंजूर था?

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक ASG ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की. साथ ही जनमत संग्रह को लेकर बयान दिए और लद्दाख की तुलना चीन और पाकिस्तान के प्रांतों से की. एक्टिविस्ट अभी जोधपुर जेल में बंद हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Sonam Wangchuk

Trending news

स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
DNA: 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस बात पर थी वंदे मातरम से चिढ़?
DNA
DNA: 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस बात पर थी वंदे मातरम से चिढ़?
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!