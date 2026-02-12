'आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं...' केंद्र से ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट? सोनम वांगचुक केस में चीन-पाकिस्तान की चर्चा

सोनम वांगचुक को राहत मिलने के संकेत नहीं हैं. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिहा नहीं कर सकता है. उन्हें लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मामले में रासुका के तहत हिरासत में लिया गया है. प्रदर्शनों में चार लोग मारे गए थे और 150 से ज्यादा घायल हुए थे.
केंद्र सरकार ने पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक के गांधीवादी सिद्धांतों को 'दिखावा' बताया और उनके कथित भड़काऊ भाषणों का जिक्र करते हुए हिरासत को जायज ठहराने की कोशिश की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उनके बयानों को कुछ ज्यादा ही पढ़ (समझ) रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का इशारा शायद यह था कि सरकार बयानों के मायने ज्यादा निकाल रही है. आगे एक समय ऐसा आया जब इस केस में चीन और पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार मेडिकल ग्राउंड पर वांगचुक के हिरासत ऑर्डर का रिव्यू नहीं करेगी क्योंकि वह अभी ठीक हैं. मेहता ने कहा कि एक्टिविस्ट का जेल में ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें मामूली इंफेक्शन हुआ था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार से उनकी लगातार हिरासत पर फिर से विचार करने को कहा था.
कोई भी निष्कर्ष पूरे भाषण से निकालिए...
वांगचुक के एक भाषण का जिक्र करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और पी बी वराले की बेंच ने कहा कि एक्टिविस्ट खुद इस बात को लेकर परेशान थे कि लोग हिंसक विरोध प्रदर्शन करेंगे और कोई भी निष्कर्ष पूरा भाषण पढ़कर ही निकालना चाहिए. हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि भाषणों और बयानों का मकसद लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाना था. उन्होंने खुद को बचाने के लिए गांधी और उनके सिद्धांतों का नाम लिया.
इस पर बेंच ने पूछा कि अगर कोई कहता है कि उसे इस बात की चिंता है कि लोग गांधीवादी सिद्धांत छोड़कर हिंसा का सहारा ले रहे हैं तो क्या यह आपत्तिजनक है? जब सरकार ने हाल के वर्षों में दिए उनके अलग-अलग भाषणों और इंटरव्यू का जिक्र किया तब बेंच ने सरकार से केवल उन्हीं का जिक्र करने को कहा, जिनकी वजह से पिछले साल सितंबर में हिंसा हुई थी.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक ASG ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की. साथ ही जनमत संग्रह को लेकर बयान दिए और लद्दाख की तुलना चीन और पाकिस्तान के प्रांतों से की. एक्टिविस्ट अभी जोधपुर जेल में बंद हैं.
