'आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं...' केंद्र से ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट? सोनम वांगचुक केस में चीन-पाकिस्तान की चर्चा

केंद्र सरकार ने पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक के गांधीवादी सिद्धांतों को 'दिखावा' बताया और उनके कथित भड़काऊ भाषणों का जिक्र करते हुए हिरासत को जायज ठहराने की कोशिश की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उनके बयानों को कुछ ज्यादा ही पढ़ (समझ) रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का इशारा शायद यह था कि सरकार बयानों के मायने ज्यादा निकाल रही है. आगे एक समय ऐसा आया जब इस केस में चीन और पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार मेडिकल ग्राउंड पर वांगचुक के हिरासत ऑर्डर का रिव्यू नहीं करेगी क्योंकि वह अभी ठीक हैं. मेहता ने कहा कि एक्टिविस्ट का जेल में ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें मामूली इंफेक्शन हुआ था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार से उनकी लगातार हिरासत पर फिर से विचार करने को कहा था.

कोई भी निष्कर्ष पूरे भाषण से निकालिए...

Add Zee News as a Preferred Source

वांगचुक के एक भाषण का जिक्र करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और पी बी वराले की बेंच ने कहा कि एक्टिविस्ट खुद इस बात को लेकर परेशान थे कि लोग हिंसक विरोध प्रदर्शन करेंगे और कोई भी निष्कर्ष पूरा भाषण पढ़कर ही निकालना चाहिए. हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि भाषणों और बयानों का मकसद लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाना था. उन्होंने खुद को बचाने के लिए गांधी और उनके सिद्धांतों का नाम लिया.

पढ़ें: राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में गिरिराज सिंह ने यह क्या दिखा दिया? खुद घिर गए

इस पर बेंच ने पूछा कि अगर कोई कहता है कि उसे इस बात की चिंता है कि लोग गांधीवादी सिद्धांत छोड़कर हिंसा का सहारा ले रहे हैं तो क्या यह आपत्तिजनक है? जब सरकार ने हाल के वर्षों में दिए उनके अलग-अलग भाषणों और इंटरव्यू का जिक्र किया तब बेंच ने सरकार से केवल उन्हीं का जिक्र करने को कहा, जिनकी वजह से पिछले साल सितंबर में हिंसा हुई थी.

'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना, पति को क्या ये सब मंजूर था?

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक ASG ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की. साथ ही जनमत संग्रह को लेकर बयान दिए और लद्दाख की तुलना चीन और पाकिस्तान के प्रांतों से की. एक्टिविस्ट अभी जोधपुर जेल में बंद हैं.