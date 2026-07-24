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सोनम वांगचुक ने कैसे खत्म की भूख हड़ताल? देर रात सरकार ने मानी ये शर्तें पढ़ें इनसाइड स्टोरी

लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आधी रात को अपना अनशन समाप्त कर दिया. आखिर केंद्र सरकार के साथ देर रात हुई बातचीत में क्या चर्चा हुई, किन आश्वासनों के बाद वह अनशन खत्म करने के लिए तैयार हुए और आगे क्या रणनीति रहेगी? पढ़ें इस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी, तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 24, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:10 AM IST
सोनम वांगचुक ने कैसे खत्म की भूख हड़ताल? देर रात सरकार ने मानी ये शर्तें पढ़ें इनसाइड स्टोरी
Image Credit: आखिर किन शर्तों पर सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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