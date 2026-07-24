/सोनम वांगचुक ने कैसे खत्म की भूख हड़ताल? देर रात सरकार ने मानी ये शर्तें पढ़ें इनसाइड स्टोरी

नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन समाप्त कर दिया. 28 जून से जारी इस अनिश्चितकालीन अनशन का अंत उस समय हुआ, जब केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे और सरकार की ओर से लिखित आश्वासन सौंपा. मुलाकात के बाद दोनों मंत्रियों ने अपने हाथों से वांगचुक को सूप पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया. इस दौरान उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो भी अस्पताल में मौजूद थीं. इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
काफी दिनों से जारी बातचीत के बाद सरकार ने वांगचुक की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने का भरोसा दिया. बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से मिले तीन अहम आश्वासनों के बाद ही उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया. इससे पहले 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद वांगचुक ने अपनी कुछ मांगों में बदलाव भी किया था और संकेत दिया था कि यदि सरकार सार्थक पहल करती है तो समाधान का रास्ता निकल सकता है.
बुधवार की देर रात को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया. हर किसी को इस बात पर हैरानी है कि आखिर अचानक कैसे वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया? आइए आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने 26 दिनों से जारी अनशन को खत्म करने के लिए कैसे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को मना लिया. इसके लिए सरकार ने उनकी तीन मांगें मानी...
1. प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी
सरकार ने संकेत दिया है कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की दिशा में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा.
2. संसद में होगी शिक्षा सुधारों पर चर्चा
केंद्र ने भरोसा दिलाया कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों और व्यापक शिक्षा सुधारों पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाएगी, ताकि स्थायी समाधान की दिशा में पहल हो सके.
3. प्रभावित परिवारों के लिए राहत पर विचार
इन मांगों के अलावा सरकार ने यह भी कहा कि नीट पेपर लीक विवाद खत्म होने के बाद जिन छात्रों ने नीट के पेपर लीक होने की वजह से परीक्ष रद्द किए जाने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को सहायता और मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा.
सोनम वांगचुक ने 28 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी. वे उन छात्रों के समर्थन में उतरे थे, जो नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे थे.शुरुआत में आंदोलन से जुड़ी मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी. हालांकि बाद में बातचीत आगे बढ़ने पर वांगचुक ने कहा था कि यदि सरकार संसद में गंभीर चर्चा के लिए तैयार हो और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का भरोसा दे, तो वे अपना अनशन समाप्त करने पर विचार करेंगे.
भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि यह फैसला उन्होंने काफी सोच-विचार के बाद लिया है. उनके मुताबिक देश में तनाव का माहौल और आंदोलन की दिशा को देखते हुए फिलहाल संवाद का रास्ता बेहतर है. उन्होंने अपने समर्थकों से संयम बनाए रखने, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील भी की.
दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने साफ कर दिया है कि वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि उन्हें खुशी है कि 26 दिनों बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते. उन्होंने वांगचुक के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके साहस और त्याग ने पूरे देश का ध्यान शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों की ओर खींचा है और उनका जीवन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.