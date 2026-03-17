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Hindi Newsदेशमेरी रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं..., दिल्ली में गरजे सोनम वांगचुक, केंद्र को दी चुनौती

'मेरी रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं...', दिल्ली में गरजे सोनम वांगचुक, केंद्र को दी चुनौती

Sonam Wangchuk: 170 दिन बाद जोधपुर जेल से रिहा होने के बाद अपने पहले संबोधन में लद्दाख के हितों से जुड़ी अपनी सभी मांगों को दोहराते हुए कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. केंद्र की सरकार को लद्दाख के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:20 PM IST
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'मेरी रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं...', दिल्ली में गरजे सोनम वांगचुक, केंद्र को दी चुनौती

Sonam Wangchuks Statements: लद्दाख के हितों की बात करने के नाम पर करीब 6 महीने की जेल की सजा काट चुके क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने रिहाई के बाद पहली बार मीडिया से बात की. दिल्ली में पत्रकारों से बात करके उन्होंने इरादे साफ कर दिए हैं. वांगचुक ने दो टूक कहा है कि लद्दाख के हितों की लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे लद्दाख के लोगों की है और वह इसे तभी जीत मानेंगे जब लद्दाख का असली भला होगा.

'मेरी रिहाई मायने नहीं रखती'

सोनम वांगचुक ने कहा, 'मैं जेल से बार आ गया हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरी रिहाई कोई मुद्दा ही नहीं थी. व्यक्तिगत जीत को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता. मेरे लिए असली जीत तब होगी, जब लद्दाख के लोगों की मांगें पूरी होंगी और वहां के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा. जेल में रहते हुए भी मुझे पूरा भरोसा था कि न्याय मिलेगा और कोर्ट में जीत होगी.'

क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा, 'मुझे जबरदस्ती जेल में डाल दिया. कई दिन परिवार या वकीलों को फोन करने नहीं दिया. मेरी पत्नी सुरक्षा व्यवस्था के कारण परेशान रहीं. दिल्ली की सड़कों पर उनकी गाड़ी का पीछा किया गया. कौन सा खेल था. ये फिल्मी सीन जैसा था. यह भयावह कहानी है. इसके अलावा, सब बढ़िया था. जेल के लोग ईमानदार थे. खुशी है कि मुझे उन बातों में नहीं जाना पड़ेगा. मुक्ति मिल गई है तो  उम्मीद है बातचीत जारी रहेगी. असफल हुए तो फिर सोचना पड़ेगा.'

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क्या था पूरा मामला?

सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा हुई थी. दो दिन बाद 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया गया. इसके फौरन बाद उन्हें जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया था. अभी हाल ही में वह 170 दिन जोधपुर जेल में बिताकर रिहा हुए थे. एनएसए कानून केंद्र सरकार को ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, जिनसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो. इसके तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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