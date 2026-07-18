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जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया. जानिए उनकी सेहत से जुड़ा ताजा अपडेट, प्रदर्शन की वजह और लद्दाख से जुड़ी उनकी प्रमुख मांगें.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 18, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:26 AM IST
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती
Image Credit: ANI Video Grab (सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल लेकर गई)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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