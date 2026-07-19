/Sonam Wangchuk Health Update: अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कैसी है सोनम वांगचुक की हालत? 24 घंटे बाद डॉक्टरों ने दिया हेल्थ अपडेट

Sonam Wangchuk Health Update: लद्दाख की मांगों को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहने वाले मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल की तरफ से उनकी सेहत को लेकर ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि लंबे समय तक अनशन पर रहने के कारण उनके शरीर पर इसका असर पड़ा है. हालांकि अभी उनके मुख्य पैरामीटर्स स्थिर हैं, लेकिन डॉक्टरों की टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है.
अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक, उन्हें हर तरह की जरूरी डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक उपवास या अनशन पर रहने की वजह से शरीर के अंगों और आंतरिक सिस्टम पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है. इसी वजह से उन्हें तुरंत डॉक्टरों की देखरेख में लाया गया है ताकि किसी भी तरह की बड़ी परेशानी से बचा जा सके.
Delhi: Activist Sonam Wangchuk's health update as on 8.30 AM | Sonam Wangchuk is being given the required medical intervention at VMMC & Safdarjung Hospital. His vital parameters are stable at present; however, his blood parameters remain marginally altered, and considering the… pic.twitter.com/cgXzoToPbJ
— ANI (@ANI) July 19, 2026
कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत
सोनम वांगचुक की मौजूदा सेहत के बारे में अस्पताल ने बताया है कि उनके वाइटल पैरामीटर्स यानी ब्लड प्रेशर और पल्स जैसी चीजें अभी कंट्रोल में और स्थिर हैं. लेकिन इसके साथ ही डॉक्टरों ने यह भी साफ किया है कि उनके ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. लंबे समय तक भूखे रहने के कारण शरीर में होने वाले बदलावों को देखते हुए उन्हें एक खास मेडिकल केयर में रखा गया है. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे समय में मरीज को लगातार निगरानी की जरूरत होती है.
AIIMS और सफदरजंग के डॉक्टरों की स्पेशल टीम
सोनम वांगचुक के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक बड़ी और अनुभवी टीम काम कर रही है. इसमें सफदरजंग अस्पताल और एम्स (AIIMS) नई दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर शामिल हैं. इन डॉक्टरों का मानना है कि सोनम वांगचुक की हालत भले ही अभी स्थिर दिख रही हो, लेकिन उनके शरीर में कभी भी कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या दिक्कत आ सकती है. इसी खतरे को समय रहते भांपने और उसका तुरंत इलाज करने के लिए डॉक्टरों की यह मल्टीडिसिप्लिनरी टीम चौबीसों घंटे यानी राउंड-द-क्लॉक उन पर नजर रख रही है.
लगातार हो रही है मॉनिटरिंग
डॉक्टरों ने बताया कि सोनम वांगचुक के शरीर पर लंबे समय के अनशन का जो असर हुआ है, उसके लिए लगातार क्लिनिकल मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है. उनके खून की जांच और दूसरे जरूरी टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं ताकि जैसे ही उनके शरीर के पैरामीटर्स में कोई नया बदलाव आए, उसे तुरंत ठीक किया जा सके. अस्पताल प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं और बेहतरीन इलाज दिया जा रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है.