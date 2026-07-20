/सोनम वांगचुक ने बताई अनशन खत्म करने की तारीख, पत्नी गीतांजलि ने रखी ये शर्तें; क्या है पूरा मामला?

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन ने नया मोड़ ले लिया है. उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने रविवार को कहा कि यदि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर यह भरोसा दिलाते हैं कि संसद में 'शिक्षा जवाबदेही' और शिक्षा सुधार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा, तो वांगचुक अपना अनशन समाप्त करने पर विचार करेंगे.
उनका कहना है कि वांगचुक की प्राथमिक मांग किसी व्यक्तिगत राहत की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की है. गीतांजलि आंगमो ने साफ कहा कि केवल मौखिक बयान पर्याप्त नहीं होंगे. उनका कहना है कि यदि संसद में शिक्षा जवाबदेही को गंभीरता से उठाने का ठोस भरोसा मिलता है, तभी वांगचुक अनशन खत्म करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि संसद में इस मुद्दे पर अपेक्षित पहल नहीं होती है, तो वांगचुक अपना अनिश्चितकालीन अनशन पहले की तरह जारी रखेंगे. अस्पताल में भर्ती होने के दो दिन बाद भी उन्होंने अपना उपवास नहीं तोड़ा है.
सोमवार को प्रस्तावित संसद मार्च में इस बार सोनम वांगचुक की जगह उनकी पत्नी हिस्सा लेंगी. उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के कारण वांगचुक स्वयं मार्च में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आंदोलन की आवाज कमजोर नहीं पड़ने दी जाएगी. आंगमो ने कहा कि यदि उन्हें निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति मिल जाती, तो वहां से सीधे प्रदर्शन में पहुंचने की योजना थी. हालांकि अदालत से तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने स्वयं मोर्चा संभालने का फैसला किया.
सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा, अगर सरकार मेरी ये शर्तें मान लें...
सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले
मैं और हमारे प्रदर्शनकारी नेता संसद तक पहुंचें और वहां अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता हमें भरोसा दिलाएं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएंगे, या
अगर मेरी सेहत या कोई और वजह इसकी इजाजत न दे, तो अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर ऊपर बताया गया भरोसा दिलाएं
सफदरजंग अस्पताल में गैर-कानूनी नजरबंदी से, जहां मेरे आने-जाने, बोलने और बातचीत करने की आजादी पर रोक लगी हुई है.
मार्च में शामिल होने वाले छात्रों और अभिभावकों से गीतांजलि आंगमो ने विशेष अपील की कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधियों या माहौल बिगाड़ने की कोशिशों से सतर्क रहना जरूरी है. उनका मानना है कि कुछ तत्व आंदोलन को अलग दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सभी लोगों को संयम और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
आंगमो ने बताया कि डॉक्टरों की सलाह के बावजूद सोनम वांगचुक ने तरल पदार्थ लेने से भी इनकार कर दिया है. फिलहाल वह केवल पानी पी रहे हैं और पहले की तरह ही अपना अनिश्चितकालीन उपवास जारी रखना चाहते हैं.
इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध वहीं रखा गया है. हालांकि अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो कि वांगचुक को अवैध रूप से अस्पताल में रखा गया है.
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वांगचुक की पत्नी, भाई और अन्य परिजनों को उनसे मिलने की पूरी अनुमति दी गई है. इतना ही नहीं, परिवार के ठहरने के लिए अस्पताल में अलग कमरा भी उपलब्ध कराया गया है. ऐसे में इस स्तर पर अवैध हिरासत का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता.
मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई है. तब तक सोनम वांगचुक अस्पताल में ही रहेंगे और उनका अनशन जारी रहेगा या नहीं, यह काफी हद तक संसद में शिक्षा जवाबदेही के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के रुख पर निर्भर करेगा.