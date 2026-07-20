Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /सोनम वांगचुक ने बताई अनशन खत्म करने की तारीख, पत्नी गीतांजलि ने रखी ये शर्तें; क्या है पूरा मामला?

सोनम वांगचुक ने बताई अनशन खत्म करने की तारीख, पत्नी गीतांजलि ने रखी ये शर्तें; क्या है पूरा मामला?

सोनम वांगचुक अनशन कब खत्म करेंगे? उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो ने बताया कि राजनीतिक नेताओं के अस्पताल पहुंचकर शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार का मुद्दा संसद में उठाने का आश्वासन देने पर वह 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर सकते हैं. जानिए सोनम वांगचुक के विरोध, उनकी मांगों और पूरे मामले की पूरी जानकारी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 20, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:58 AM IST
सोनम वांगचुक ने बताई अनशन खत्म करने की तारीख, पत्नी गीतांजलि ने रखी ये शर्तें; क्या है पूरा मामला?
Image Credit: ANI (सोनम वांगचुक ने बताया कब तोड़ेंगे अनशन)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Parliament Monsoon Session Live: संसद का मानसून सत्र आज से, 'चढ़ावा चोरी', नीट और इथेनॉल के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, भारी हंगामे के आसार
parliament51 min ago
2
bank viral video51 min ago
3
Mata Vaishno Devi yatra57 min ago
4
Mythological Movies59 min ago
5
uttarakhand weather news1 hr ago