Hindi Newsदेश

सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज

सोनम वांगचुक अभी एनएसए और अन्य धाराओं के तहत जोधपुर के जेल में बंद हैं, इस बीच उन्हें टाइम मैगजीन ने सम्मान दिया है, जिसके बाद उनकी पत्नी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

Nov 01, 2025, 04:37 AM IST
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज

Sonam Wangchuk in Time Magazine: टाइम मैगजीन ने सोनम वांगचुक को '2025 के 100 सबसे प्रभावशाली क्लाइमेट लीडर्स' की लिस्ट में शामिल किया है. मैगजीन ने लिखा- वांगचुक एक इंजीनियर, टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. सितंबर में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. पिछले एक दशक से वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने में प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं और नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं.

वांगचुक की वाइफ का सरकार पर निशाना
सोनन वांगचुक की वाइफ डॉ. गीतांजलि जे. आंग्मो (Dr. Gitanjali J. Angmo) ने X पर लिखा- टाइम मैगजीन उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल कर रही है. हमारी सरकार उन्हें देशद्रोही घोषित कर रही है. सरकार कह रही है कि वो (सोनम वांगचुक) देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं.

 

वांगचुक को सितंबर में किया गया था गिरफ्तार 
10 सितंबर 2025 को, सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों ने लद्दाख (Ladakh) को पूर्ण राज्य का दर्जा (Full Statehood), छठी अनुसूची का दर्जा (Sixth Schedule status) और दूसरी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की. 24 सितंबर को लेह में भी बंद का आह्वान किया गया था. इसके बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (Kargil Democratic Alliance) के लोगों ने भी इस बंद का समर्थन किया और ऐलान किया कि पूरा लद्दाख बंद रहेगा.

 

अभी जेल में बंद हैं वांगचुक
इसके बाद लेह में बंद हिंसक हो गया. हिंसा में कम से कम 60 लोग घायल हो गए. देर रात जारी एक बयान में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया. मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक ने 'अरब स्प्रिंग' (Arab Spring) और 'जेन जी' (Gen Z) आंदोलनों का जिक्र करके भीड़ को भड़काया. फिर हिंसा के बाद वांगचुक ने एक बयान जारी किया और अपना 15 दिन का अनशन तोड़ते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की. वो अभी एनएसए (National Security Act) और दूसरी धाराओं के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल (Jodhpur Central Jail) में बंद हैं.

3 Idiots मूवी में उनका किरदार
2009 में रिलीज हुई फिल्म 'थ्री इडियट्स' (3 Idiots) सोनम वांगचुक की जिंदगी से इंस्पायर्ड है, जो लद्दाख के एक इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर हैं. फिल्म में आमिर खान (Aamir Khan) का किरदार 'रैंचो' (Rancho) उनके विचारों पर आधारित है, जो रटने की बजाय समझने पर जोर देता है. वांगचुक ने असल जिंदगी में छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली बनाई और “सेकमोल” स्कूल की स्थापना की, जिसने हजारों युवाओं की सोच बदल दी. फिल्म ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गहरा सवाल उठाया था.

