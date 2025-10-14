Advertisement
Sonam Wangchuk: 'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे', सुप्रीम कोर्ट में बोला लेह प्रशासन

NSA on Sonam Wangchuk: लद्दाख प्रशासन ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच के सामने दायर एक हलफनामे में कहीं. यह हलफनामा उनकी पत्नी गीतांजलि अंग्मो के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दिया गया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:05 PM IST
Sonam Wangchuk: 'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे', सुप्रीम कोर्ट में बोला लेह प्रशासन

Sonam Wangchuk News: क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लगाने के फैसले का लद्दाख प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है. प्रशासन ने कहा है कि सोनम वांगचुक की गतिविधियां कानून एवं व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा थीं और एनएसए लगाने में जो प्रक्रिया है, उसका ठीक तरह से पालन किया गया है. 

लद्दाख प्रशासन ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच के सामने दायर एक हलफनामे में कहीं. यह हलफनामा उनकी पत्नी गीतांजलि अंग्मो के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दिया गया.

लेह प्रशासन ने क्या कहा?

लद्दाख प्रशासन के अधिकारी ने कहा, 'कानून के मुताबिक, मेरे सामने जो सामग्री पेश की गई, उस पर विचार और उस क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंदर की परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश पास किया गया है. अधिकारी ने कहा, 'वांगचुक राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए जरूरी सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे. इसका जिक्र हिरासत के आधारों में भी किया गया है.'

लेह के डीएम ने कहा कि जब 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था, तो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत उनकी हिरासत और राजस्थान के जोधपुर स्थित सेंट्रल जेल में उनके ट्रांसफर की जानकारी दी गई थी.

'दलीलें झूठी और भ्रामक'

'यह जानकारी लेह पुलिस स्टेशन के एसएचओ के जरिए उनकी पत्नी गीतांजलि अंग्मो को भी तुरंत टेलीफोन पर दी गई थी, जिसे उन्होंने अपनी याचिका में स्वीकार किया है. इसलिए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति या याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत के आदेश की जानकारी न दिए जाने के संबंध में सभी दलीलें पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं.' हालांकि यह मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड था, लेकिन वांगचुक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के दूसरी अदालत में व्यस्त होने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत अब इस पर बुधवार को सुनवाई करेगी.

