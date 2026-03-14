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Hindi Newsदेश170 दिन बाद जेल से छूटे सोनम वांगचुक, NSA भी हटा; शशि थरूर ने की सुप्रीम कोर्ट से अपील, महबूबा ने क्या कहा?

170 दिन बाद जेल से छूटे सोनम वांगचुक, NSA भी हटा; शशि थरूर ने की सुप्रीम कोर्ट से अपील, महबूबा ने क्या कहा?

Sonam Wangchuk release: लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए हटाकर फौरन रिहाई का आदेश जारी हुआ तो लेह-लद्दाख में मौजूद उनके सैकड़ों फैंस खुशी से झूम उठे. 170 दिन बाद उनके जेल से बाहर आने पर राहत जताते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील की आइए आपको बताते है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:04 PM IST
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महबूबा मुफ्ती, सोनम वांगचुक और शशि थरूर (फाइल फोटो)
महबूबा मुफ्ती, सोनम वांगचुक और शशि थरूर (फाइल फोटो)

Sonam Wangchuk News: सोनम वांगचुक को लद्दाख में कुछ महीने पहले हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था. वो करीब 170 दिन से जोधपुर जेल में बंद थे. केस की समीक्षा और विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार ने उनकी हिरासत समाप्त करने का निर्णय लिया. NSA भी हटा लिया. इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने रिहाई पर संतोष जताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है. थरूर ने अनिश्चिकालीन हिरासत को गैर लोकतांत्रिक प्रकिया बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से विचार करने की अपील की है. वहीं दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा और केजरीवाल ने क्या कहा, आइए बताते हैं.

सुप्रीम कोर्ट से अपील

थरूर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए X पर लिखा, 'बिना ट्रायल के अनिश्चित समय तक हिरासत में रखना. उपनिवेशकाल से चली आ रही गैर-लोकतांत्रिक प्रथा है, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. खुशी है कि केंद्र ने सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया. हालांकि 169 दिन बहुत लंबा वक्त होता है. सुप्रीम कोर्ट को बिना ट्रायल के ज्यादा से ज्यादा समय तक हिरासत में रखने के लिए सख्त नियम बनाने की जरूरत है'. 

महबूबा ने क्या कहा?

सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा, कि उनके खिलाफ एनएसए नहीं लगाया जाना चाहिए था. सरकार को पर्यावरण के लिए उनके योगदान को ध्यान में रखना चाहिए था. उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखना गलत था.

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केंद्र पर बरसे केजरीवाल

आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'सोनम वांगचुक की हिरासत तुरंत वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई है. X पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, 'तानाशाही का पर्दाफाश होना चाहिए. एक वैज्ञानिक और पर्यावरण कार्यकर्ता जिसने अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पित की, उसे बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया. जितना समय वो जेल में रहे, वो पूरे देश का नुकसान था.'

वांगचुक की रिहाई तब संभव हुई जब केंद्र ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करके उनकी नजरबंदी तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया. गृह मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी पक्षों के साथ सकारात्मक बातचीत हो सके. वांगचुक की नजरबंदी हटाने का फैसला इसी मकसद से सोच-विचार के बाद लिया गया है.

यह भी पढ़ें- 'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता बनर्जी की सरकार पर बरसे PM नरेंद्र मोदी

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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