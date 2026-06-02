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Hindi Newsदेश6 जून को सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज

6 जून को सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज

India's viral 'Cockroach' youth group: कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शनिवार को आयोजित होगा, इसमें शामिल होने दीपके अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं. दीपके की सीजेपी पार्टी उनके उस खास अभियान का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:38 PM IST
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सोनम वांगचुक और दीपके (फाइल फोटो)
सोनम वांगचुक और दीपके (फाइल फोटो)

देश में एजुकेशन सेक्टर के बुरे हालातों को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी आर-पार की लड़ाई का मन बना चुकी है. सीजेपी के संस्थापत दीपके 6 जून को भारत आकर आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान कर चुके हैं, उनके साथी संगी सब प्रदर्शन वगैरह की योजनाएं बना चुके हैं. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा जगत में फैले करप्शन को लेकर आंदोलन करने जा रही कॉकरोच पार्टी ने मंगलवार को ऐलान किया कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 6 जून को उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे. कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शनिवार को आयोजित होगा, इसमें शामिल होने दीपके अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं. दीपके की सीजेपी पार्टी उनके उस खास अभियान का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. 

संवाद और संकल्प का अनोखा संगम

कॉकरोच जनता पार्टी ने X पर लिखा, 'प्रसिद्ध शिक्षाविद और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुके 6 जून को शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे.' वांगचुक ने भी X पर अपनी भागीदारी की पुष्टि करते हुए लिखा कि अगर 5 जून तक स्थिति नहीं बदलती है तो वह 6 जून को दिल्ली में CJP सदस्यों के साथ जुड़ेंगे. उन्होंने कहा कि अगर चीजें इतनी गलत हो जाती हैं तो किसी भी आत्मसम्मानी मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसका असर लाखों युवाओं और भारत के भविष्य पर पड़ता है. 

वांगचुक ने पहले भी CJP के समर्थन के संकेत दिए थे और खुद को 'ऑनरेरी कॉकरोच' बताया था. उन्होंने कहा था कि वे सदस्य नहीं बन सकते क्योंकि वे न तो बेरोजगार हैं और न ही आलसी, लेकिन वे खुद को प्रतीकात्मक रूप से इससे जोड़ते हैं.

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CJP संस्थापक का 6 जून को लौटने का ऐलान

अभी चौबीस घंटे पहले, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने घोषणा की कि वह 6 जून को दिल्ली लौटकर शांतिपूर्ण विरोध शुरू करेंगे. उन्होंने ये भी बताया था कि उनका विरोध-प्रदर्शन कथित परीक्षा संबंधित विफलताओं को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए होगा.

(यह भी पढ़ें- ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है)

उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर छात्रों और समर्थकों से अपील की कि वे एयरपोर्ट पर उनसे मिलें और फिर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगें. सोनम ने NEET, CBSE, CUET और SSC-GD से जुड़ी कथित समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि करोड़ों छात्रों पर इसका असर पड़ा है और जवाबदेही जरूरी है, इसलिए उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक रहेगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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