अस्पताल से डिस्चार्ज होकर राजघाट पहुंचे सोनम वांगचुक, बोले- 'इस्तीफा एक शुरुआत, उम्मीद है सिस्टम बेहतर होगा'

Sonam Wangchuk Rajghat visit: गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक राजघाट पहुंचे. राजघाट में महात्मा गांधी यानी बापू की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद उन्होंने देशहित में बड़ी बात कही. सोनम वांगचुक ने आज कहा, 'इस्तीफा बस एक शुरुआत है, उम्मीद है कि अब देश के सिस्टम में सुधार आएगा.'
सोनम वांगचुक ने कहा कि आज के इस सोशल मीडिया युग में भी गांधी जी और उनकी सीख प्रासंगिक है. महात्मा गांधी के विचारों के हवाले से उन्होंने कहा कि अहिंसा आज भी सबसे प्रभावी रास्ता है. मेरा मानना है कि सरकारों को जनता की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलता है.'
मीडिया से बात करते हुए सोनम वांगचुक ने देश के युवाओं, छात्रों और केंद्र सरकार सभी को सीधा संदेश देते हुए देशहित में सकारात्मक रवैया अपनाते हुए शांति से काम करने की अपील की.
राजघाट पर बातचीत के दौरान वांगचुक ने कहा कि महात्मा गांधी ने दुनिया को दिखाया था कि बिना हिंसा के भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं. उनका मानना है कि लाठियों और पत्थरों से ज्यादा असर जनता की आवाज का होता है. इसलिए शासकों को लोगों की बात सुननी चाहिए. उन्होंने कहा कि गांधी का अहिंसा का रास्ता आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना पहले था.
Delhi: Activist Sonam Wangchuk leaves Rajghat pic.twitter.com/dwk7cPZNuR
— IANS (@ians_india) July 27, 2026
सोनम वांगचुक सीजेपी के अनशन में बैठे थे, उसके बाद जंतर-मंतर के आंदोलन में तेजी आई थी. कई दिनों की भूख-हड़ताल के बाद उनका वजन कम हुआ तो उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई. इसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें प्रोटेस्ट साइट से उठाकर सीधे सरकारी अस्पताल ले गई थी. वहां भी उन्होंने ड्रिप चढ़वाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के आस-पास संसद मार्च का ऐलान हुआ. वहां हालात संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा.
आखिर में सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां इलाज के दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचे, उनकी मांगों की स्वीकार किया गया तब उन्होंने जूस पीकर अनशन तोड़ा, आज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वे सीधे बापू की समाधि पहुंचे और वहां के अपने संबोधन में उन्होंने सबके लिए बड़े पते की बात कही.