/Sonam Wangchuk तो जंतर-मंतर से हट गए... उसके बाद दिल्ली में दिनभर क्या हुआ? विपक्षी नेताओं और समाजसेवियों ने सरकार को घेरकर क्या कहा

Sonam Wangchuk Removed from Jantar Mantar: दिल्ली पुलिस द्वारा वीकेंड पर सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के बाद सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं. इसके बाद आज दिनभर खूब हंगामा हुआ. तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के अलावा समाजसेवी अन्ना हजारे और अन्य गणमान्य हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार को घेरा है, किसने क्या कहा, आइए बताते हैं.
लोकसभा में नेता विपक्ष, राहुल गांधी ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है. मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'बीजेपी के प्रमुख सिद्धांत असत्य और हिंसा हैं.
एलओपी राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'सोनम वांगचुक जी को जंतर-मंतर से हटाना, जबकि वे अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, गलत है. पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं. कोई भी ताकत भारत के छात्रों और हममें से उन लोगों को, जो उनसे प्यार करते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं, इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती.'
The core tenets of the Modi government are Asatya and Hinsa.
The removal of Sonam Wangchuk ji from Jantar Mantar while he was on a non-violent hunger strike is wrong.
Paper leaks, the rising cost of education, and student suicides are critical issues for India’s future.
No…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 18, 2026
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों स्याही फेंकी गई है और कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके पर हमला हुआ है. सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटा दिया गया है लेकिन अभी भी वहां पर प्रदर्शन जारी रहा. इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी गई है. CJP चीफ अभिजीत दीपके ने इसका वीडियो शेयर कर कहा- नीला मेरा रंग है…जय भीम.
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर सरकार से जल्द बातचीत करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि वांगचुक पिछले 20 दिनों से अनशन पर हैं. इसलिए सरकार को उनके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए. अन्ना हजारे का कहना है कि सरकार उनकी मांगें माने या न माने, लेकिन बातचीत जरूर होनी चाहिए.
जंतर-मंतर पहुंचने के बाद अमित ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार को जनता की आवाज सुननी ही होगी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सरकार को सत्ता में बैठाया है, उनकी बात नहीं सुनना लोकतंत्र के लिए गलत संकेत है.
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि डी. अंगमो ने सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को पत्र लिखकर उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है. इस पत्र में कहा गया है कि शनिवार सुबह अस्पताल की टीम ने बताया कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम स्तर घटकर 2.9 रह गया है, जबकि 17 जुलाई की शाम 4:16 बजे हुई जांच में यह 4.3 था.