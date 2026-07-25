/जिस मांग के लिए 26 दिन तक भूखे रहे, उसके पूरा होने पर सोनम वांगचुक ने क्या कहा? पढ़िए पूरा बयान

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इसे Gen Z की बड़ी जीत बताया. गीतांजलि ने लिखा,' अगर किसी ने यह दिखाया है कि भारत के विश्वगुरु होने का क्या मतलब है, तो वह हमारी Gen Z पीढ़ी है. उन्होंने सनातन धर्म को केवल उपदेशों में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाया है. बिना नफरत के साहस. बिना हिंसा के मजबूती. बिना आंख मूंदकर माने देशभक्ति.'