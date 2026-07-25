/जिस मांग के लिए 26 दिन तक भूखे रहे, उसके पूरा होने पर सोनम वांगचुक ने क्या कहा? पढ़िए पूरा बयान

Sonam Wangchuk Statement On Dharmendra Pradhan Resign: सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे डेमोक्रेसी की जीत बताया.
बता दें कि सोनम वांगचुक NEET पेपर लीक और प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 26 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर थे. उन्होंने बाद में मंत्रियों के आग्रह पर अपनी भूख हड़ताल तोड़ी.
IT'S A VICTORY OF DEMOCRACY
direct democracy... straight from the streets.
It's a victory of peace, patience & persévérance.
Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026
सोनम वांगचुक ने अपने 'X' पोस्ट पर लिखा,' यह लोकतंत्र की जीत है. सीधा लोकतंत्र, जो सड़कों से निकला है. यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है. CJP और देश की Gen Z को बधाई और उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने डर और डर के डर को त्यागकर देश के हर कोने से आवाज उठाई. जवाबदेही से अब सुधार की ओर.'
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इसे Gen Z की बड़ी जीत बताया. गीतांजलि ने लिखा,' अगर किसी ने यह दिखाया है कि भारत के विश्वगुरु होने का क्या मतलब है, तो वह हमारी Gen Z पीढ़ी है. उन्होंने सनातन धर्म को केवल उपदेशों में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाया है. बिना नफरत के साहस. बिना हिंसा के मजबूती. बिना आंख मूंदकर माने देशभक्ति.'
If anyone has shown what it means for India to be a Vishwaguru, it is our Gen Z.
They have lived Sanatan Dharma, not preached it. Courage without hate. Strength without violence. Patriotism without blind obedience.
Unlike many of their counterparts across the world, they have…
— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 25, 2026
गीतांजलि ने आगे लिखा,' दुनिया भर के अपने हमउम्र युवाओं के उलट, उन्होंने दिखाया है कि आप अपने ही देश को जलाए बिना अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं. शायद अब समय आ गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी इन युवा भारतीयों से हिंदू धर्म, राष्ट्रवाद और विश्वगुरु होने के असली मतलब के बारे में कुछ सीखे.'
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ऐलान का स्वागत किया है. हालांकि, CJP ने यह जरूरी कहा है कि अभी छात्रों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है. CJP के नेताओं का कहना है कि जबतक छात्रों को 3 मुख्य मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.