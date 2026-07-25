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जिस मांग के लिए 26 दिन तक भूखे रहे, उसके पूरा होने पर सोनम वांगचुक ने क्या कहा? पढ़िए पूरा बयान

Sonam Wangchuk On Dharmendra Pradhan Resign: सोनम वागंचुक ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वह पिछले कुछ दिनों से NEET पेपर लीक को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे. बीते दिनों ही उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ा था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 25, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:10 PM IST
जिस मांग के लिए 26 दिन तक भूखे रहे, उसके पूरा होने पर सोनम वांगचुक ने क्या कहा? पढ़िए पूरा बयान

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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